【WWE】RAW（3月30日・日本時間31日／ニューヨーク マディソン・スクエア・ガーデン）

【映像】執拗なパワハラに怒り爆発させる日本人女子レスラー

NYのマディソン・スクエア・ガーデンで行われた大事な一戦で、日本人女子レスラーが仲間を守るために勝利を捨てた。パワハラ上司と化した“女帝”に怒りを爆発させ、場外へ頭から突っ込む捨て身のダイブ。「頭から行った」「大丈夫か？」と場内が騒然となった。

イヨ・スカイ対ラケル・ロドリゲスが激突。ラケルがサイズとパワーで押し込み、イヨがスピードと空中殺法で対抗する拮抗した展開に会場が盛り上がった。しかし後半、因縁が続くカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）が介入し、試合は一変した。

リングサイドで繰り広げられた非道なパワハラ行為

カイリをどつきながら入場してきたアスカは、カイリに「やれ」と指示。しかし、アスカとイヨ…二人の狭間で感情が揺れ、動きが鈍ったカイリはラケルのビッグブーツを被弾。これに激昂したアスカは、リング下でカイリを怒鳴りつけ威圧する“公開パワハラ”状態に。ABEMA解説の堀江ガンツも「折檻されてますよね」と漏らす異様な空気となった。

この場面を目にしたイヨは、表情を一変させると試合中にもかかわらずロープへ走り込み、そのまま場外へスーサイドダイブ。一直線にアスカへ突っ込み吹き飛ばすが、自身も頭から落ちる危険な角度で場外に叩きつけられた。

この一撃にファンも「頭から行っただろ」「あぶねえ」「大丈夫か？」と騒然。実況も「これ以上はやめてくれというスーサイド！」と危険性を強調し、「カイリを助けた」「イヨとカイリ合体あるぞ」といった反応も相次いだ。

しかしイヨの意識が場外に向いた隙をラケルは見逃さず、リングへ戻された直後にテハナ・ボムを叩き込み3カウント。試合はラケルが制した。

結果として敗戦となったが、この試合でより鮮明になったのはイヨの立ち位置だ。ロイヤルランブルでの同時脱落、ゴルフカートからの突き落とし、敗北の責任の押し付けといった経緯を経て、アスカの“トキシック”な振る舞いに対し、イヨが“ノー”を突きつけ「カイリを守る側」に回った構図が明確となった。

勝利よりも優先された選択。日本人3人の関係は修復ではなく対立へと傾き、現地時間4月18日（土）、19日（日）にラスベガスで行われるレッスルマニアで激突の可能性も浮上。急転直下の展開を受け、この抗争はユニバース（WWEにおけるファンの総称）の期待を巻き込んで新たな局面に入った。（ABEMA／WWE『RAW』）