“不完全さ”を肯定する服作りを──ニット産地 新潟・見附拠点の新ブランド「アムニヌ」がデビュー

国内有数のニット産地である新潟県見附市を拠点とするデザイナー 山田萌永（やまだ もえ）が手掛ける新ブランド「アムニヌ（AMUNI NOU）」が、2026年秋冬シーズンにデビューする。

【画像をもっと見る】

デザイナーの山田は、2001年新潟県見附市生まれ。国際ファッション専門職大学在学中に自身のニットウェアブランド「アムニヌ」を始動。2026年3月開催の「Fashion Designers Accelerator Tokyo（FDAT）」主催の合同展示会で2026年秋冬コレクションを発表しデビューした。在学中には、ユニフォームコンクール「第26回 千年大賞」オフィスウェア部門で審査委員長特別賞を受賞したほか、東京都主催のファッションコンテスト「Sustainable Fashion Design Award 2025（SFDA）」東京都知事賞 優秀賞、「Next Fashion Designer of Tokyo 2025 （NFDT）」奨励賞といった受賞歴がある。

ブランドコンセプトは、「永遠に無垢のままで在るために」。「Soft（柔らかい）、Effortless（気取らない）、Life（生命）」をキーワードに、“自分らしくいられるような純粋な服作り”を目指し、立体的な造形や編みの構造にこだわったアイテムを手掛けている。ブランド名の「AMUNI NOU」は、“編む”とUniverseやUniqueの“Uni”をあわせた「AMUNI」という造語に、フランス語で“新しい”を意味する「NOU」を組み合わせて名付けたという。

ファーストコレクションのテーマは、「Returning to Nature（自然への帰路）」。東京から自然豊かな新潟に拠点を移した自身の環境の変化を、グラデーションやアシンメトリーのデザインに表現。左右で編み柄のスケールが異なるニットコートやパンツ、点描画のような4色のジャカードがグラデーションを描くプルオーバーニットやスカートなどに落とし込んだ。

なかでもブランドを象徴するのは、「ザ・ホールシリーズ（THE HOLE SERIES）」と名付けた穴の開いたニット群だ。胸元や背中に大きな穴がデザインされたニットトップスや、全体にアイレットが散りばめられたニットドレスには、「未完成であることの美しさ」や「本来の自然な姿であること」を肯定する意図が込められている。

その背景には、デザイナー自身が16歳のときに心臓に複数の穴が開く病気を経験して手術を受け、体内に医療器具が残る自身の身体を「完璧ではない」と感じた体験があるという。山田は「みんな何かしら不完全なものを抱えている。『完璧じゃなくてもいい』ということを伝えたい」と、デザインに込めた思いを語る。

ファーストコレクションは、コートやカーディガン、プルオーバー、パンツ、スカート、ドレスなど全8型をラインナップ。価格帯は5万600〜13万2000円。すべてのアイテムは、デザイナーの地元兼ブランドの拠点である新潟県見附市のニット職人との協働で製作しており、全商品に「MITSUKE KNIT」のタグを付けている。

新作は、春夏と秋冬のコレクションシーズンに合わせて発表を予定。今回のデビューコレクションは、4月2日から5日まで東京・原宿で初の単独展示受注会を開催し、セレクトショップへの卸を中心とした展開を目指す。また、将来的には見附のニットと織物をドッキングしたアイテムの製作を計画しているほか、NFDT／SFDA受賞者を対象としたパリでの合同発表への参加も予定しているという。

山田は「私の夢は、見附と一緒に世界に出ること。見附のニットには90年ほどの歴史がありクオリティの高いものづくりを行っているが、若い世代は東京などに出て行ってしまうこともあり、地元を拠点に製作や発信を行う著名なブランドやデザイナーがいないのが現状。私のような世代がその歴史や技術を現代的に解釈し、より多くのお客さまに届けていくのが役割だと思っている」と意気込みを語った。

■AMUNI NOU 2026年秋冬コレクション展示受注会

会期：2026年4月2日（木）〜4月5日（日）

場所：New Open News

所在地：東京都渋谷区神宮前 6-32-7 近藤ビル1階

時間：

4月2日 13:00〜20:00

4月3日 11:00〜20:00

4月4日 11:00〜20:00

4月5日 11:00〜19:00

■AMUNI NOU：公式サイト／公式インスタグラム