2026年に開催するコンサートツアーをもって、グループ活動を終了することを発表している嵐。現在、全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催していて、4月1日・2日は、ツアー2か所目となる東京ドームでの公演が行われます。

これまでに嵐が開催してきた数々のコンサートを中心に、全5回にわたりグループ活動について振り返ります。前回に続き、今回は2004年〜2007年の活躍をまとめます。

■ドラマに映画 藤井フミヤさんからの楽曲提供も

デビュー5周年となる2004年も、前年から引き続きコンサートを開催、さらにメンバーそれぞれが個人としてドラマや舞台などで、活躍の場を増やしていった嵐。

2004年3月に、嵐の主演映画『ピカ★★ンチ（ピカンチダブル）〜LIFE IS HARD だから HAPPY〜』が公開されました。さらに4月には、相葉雅紀さんが出演するバラエティー番組『天才！志村どうぶつ園』がスタート。7月には、二宮和也さん出演のドラマ『南くんの恋人』が放送。主題歌となった『瞳の中のGalaxy』は、藤井フミヤさんが作詞・作曲を手がけています。

■ツアーと並行して『24時間テレビ』に出演

そして7月27日から8月31日にかけて、コンサートツアー『2004 嵐! いざッ、Now Tour!!』を開催。レコード会社のHPによると、全国のホールやアリーナ10か所を巡り、全27公演で約30万人を動員したそうです。

そんなツアー期間に、メンバー5人は『24時間テレビ27 愛は地球を救う』にも、メインパーソナリティーとして出演。絵を描くことが得意な大野智さんは、チャリTシャツのデザインを担当しました。Tシャツの胸元に、“可能性”と書かれたバーベルを上げる子供のイラストが施されました。

■松本潤さん考案『ムービングステージ』

2005年は、7月からアルバム『One』をひっさげたコンサート『嵐 LIVE 2005 One SUMMER TOUR』を開催。このコンサートでは、松本潤さんが考案した『ムービングステージ』が登場します。

可動式の透明なステージが、観客席の上を移動する演出です。近年では、様々なアーティストのコンサートでも使われるようになっています。

■『ムービングステージ』誕生裏話

代々木競技場第一体育館で行われたコンサートのあと、囲み取材に応じた5人。当時はまだ、この可動式ステージに名称がついていなかったため、記者から正式名称を聞かれると、櫻井翔さんが「やっぱり“ムービングステージ”的なところがいいですね」と答えていました。

また松本さんは「“代々木（競技場第一体育館での公演）ならでは”なことって何かできないかなということを話していて（中略）“ステージ1個で、そのステージを動かそう”っていう無理難題を言いまして、それにNOと言わないでいてくれたスタッフの人たちのおかげで、このステージができました」と誕生の裏話を明かしていました。

『ムービングステージ』に立つことについて相葉さんは「気持ちは恥ずかしいですよ、下を見たときに目が合うとね、ちょっと恥ずかしい…」と話すと、二宮さんも「今までになかったからね、こういう“上下”っていうのが。（自分の）足とお客さんが一緒に見えるっていうのは不思議な“絵”（景色）ですね」と心境を語っていました。

■嵐として初の海外公演を行った2006年

7月からは、全国10か所の会場で、5人によるコンサート『嵐 SUMMER TOUR 2006“ARASHIC ARACHIC ARASICK Cool&Soul”』を開催。そして、デビュー7年目となるこの年に、台湾と韓国で、嵐として初の海外公演も開催されました。

海外公演では、歌詞を現地の言語に変えたデビュー曲『A・RA・SHI』を披露したほか、メンバーそれぞれが、現地の言葉で観客にあいさつし、ファンとの距離を縮めていました。また、前年に誕生した『ムービングステージ』も、海外公演に持ち込み、演出に使われていました。

メンバー個人としては10月に、当時24歳だった櫻井さんが、報道番組『NEWS ZERO』の月曜キャスターに抜てき。さらに『NEWS ZERO』のあとには、5人が出演するバラエティー番組『嵐の宿題くん』が放送スタート。12月には二宮さんが出演し、米・アカデミー賞で4部門にノミネートした映画『硫黄島からの手紙』が公開されました。

■デビュー8年目で初ドーム公演 凱旋（がいせん）コンサート

海外公演を終えた嵐は、2007年1月に凱旋記念公演として『ARASHI AROUND ASIA』を、横浜アリーナと大阪城ホールで開催。同時期に松本さんが出演するドラマ『花より男子2（リターンズ）』もスタートします。その主題歌『Love so sweet』は、嵐が大ブレイクするきっかけのひとつにもなりました。

そして4月、『凱旋記念最終公演 ARASHI AROUND ASIA+ in DOME』として、京セラドーム大阪と東京ドームでもコンサートを行いました。これがデビュー8年目となる嵐にとって、初の単独ドーム公演となりました。

ドームコンサート前の取材では、リハーサルを終えた大野さんが「やっぱり…広いなぁって」と率直な感想を明かす場面も。演出では会場真ん中に伸びる花道や『ムービングステージ』に加えて、気球のようなセットに乗ってドーム上空を移動する大がかりな仕掛けで、アリーナ席でもスタンド席でも楽しめるコンサートとなっていました。

■今もなお愛される定番曲

またメンバーたちは、人気ドラマや映画へ出演し続け、松本さんが出演する映画『僕は妹に恋をする』が1月に公開し、さらに4月にドラマ『バンビ〜ノ！』に出演していました。

そして7月には、二宮さんと櫻井さんが出演するドラマ『山田太郎ものがたり』がスタートします。主題歌となった『Happiness』は、明るい曲調で、嵐のコンサートで披露される定番曲に。また、高校野球の応援歌として取り入れる学校も多く、様々な場面で愛される楽曲となりました。

■新たな仰天演出『MJウォーク』

7月から10月にかけてコンサート『ARASHI SUMMER TOUR 2007 Time -コトバノチカラ-』を開催し、ドーム公演を含む14か所でコンサートを行った嵐。松本さんのソロ曲『Yabai-Yabai-Yabai』では、ワイヤで逆さづりになった状態で、天井のレールを歩くという仰天演出が披露されました。

囲み取材で松本さんは、この演出名について「いろんな名前が挙がったんですけど、最終的に落ち着いたのは“MJ（松本・潤）ウォーク”でした」と、『ムービングステージ』に続く、新たな演出方法を明かし、相葉さんは「（他の人は）使えないでしょうね、“MJ”じゃないと使えないです。だからマイケル･ジャクソンぐらいじゃないですか？ 使えても」と笑いを取っていました。

次回は、2008年〜2011年を振り返ります。