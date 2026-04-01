Ken Yokoyama × TVアニメ『ゴールデンカムイ』による主題歌「The Ballad」のスペシャルMVが公開となった。

同スペシャルMVは、Ken Yokoyama初の日本語歌による楽曲「The Ballad」の世界観を深く解釈した映像演出として届けられるもの。アニメ第1期第1話の冒頭に描かれた“203高地の激戦シーン”の主要カットをベースに、主人公・杉元佐一の生き様を象徴する印象的なシーンが随所に織り込まれるなど、作品全体が持つテーマ性と楽曲の情感を重ね合わせた映像に仕上がった。

(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

■Ken Yokoyama「The Ballad」× TVアニメ『ゴールデンカムイ』スペシャルMV

Direction : Hiromi Tagawa (ISARIBI)

Editing : Shojiro Yamamoto (RESAVOIR)

Production : ISARIBI

■シングルCD『The Ballad』

2026年3月25日(水)発売

\1,200(+税)

▼収録曲

1.The Ballad

2.Strangers

3.RAIDEN GO

4.Goodbye, So Long

■ツアー＜Ken Yokoyama “The Ballad Of Punkamania Tour”＞

5月01日(金) 東京・渋谷Spotify O-EAST

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月08日(金) 石川・金沢EIGHT HALL

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月09日(土) 滋賀・U STONE

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月13日(水) 愛知・名古屋Diamond Hall

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月14日(木) 大阪・GORILLA HALL

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月20日(水) 秋田・Club SWINDLE

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月21日(木) 宮城・仙台Rensa

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月27日(水) 神奈川・川崎CLUB CITTA’

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

▼チケット 全公演共通

前売り \4,800

※小学生以下保護者1名につき1名まで入場可

小学生以下チケット不要 / 指定のスペースで観覧

特設サイト：https://www.pizzaofdeath.com/kentheballad