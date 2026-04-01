Ken Yokoyama「The Ballad」× TVアニメ『ゴールデンカムイ』、スペシャルMV公開
Ken Yokoyama × TVアニメ『ゴールデンカムイ』による主題歌「The Ballad」のスペシャルMVが公開となった。
同スペシャルMVは、Ken Yokoyama初の日本語歌による楽曲「The Ballad」の世界観を深く解釈した映像演出として届けられるもの。アニメ第1期第1話の冒頭に描かれた“203高地の激戦シーン”の主要カットをベースに、主人公・杉元佐一の生き様を象徴する印象的なシーンが随所に織り込まれるなど、作品全体が持つテーマ性と楽曲の情感を重ね合わせた映像に仕上がった。
■Ken Yokoyama「The Ballad」× TVアニメ『ゴールデンカムイ』スペシャルMV
Direction : Hiromi Tagawa (ISARIBI)
Editing : Shojiro Yamamoto (RESAVOIR)
Production : ISARIBI
■シングルCD『The Ballad』
2026年3月25日(水)発売
\1,200(+税)
▼収録曲
1.The Ballad
2.Strangers
3.RAIDEN GO
4.Goodbye, So Long
■ツアー＜Ken Yokoyama “The Ballad Of Punkamania Tour”＞
5月01日(金) 東京・渋谷Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
※ゲストあり
5月08日(金) 石川・金沢EIGHT HALL
open18:00 / start19:00
※ゲストあり
5月09日(土) 滋賀・U STONE
open18:00 / start19:00
※ゲストあり
5月13日(水) 愛知・名古屋Diamond Hall
open18:00 / start19:00
※ゲストあり
5月14日(木) 大阪・GORILLA HALL
open18:00 / start19:00
※ゲストあり
5月20日(水) 秋田・Club SWINDLE
open18:00 / start19:00
※ゲストあり
5月21日(木) 宮城・仙台Rensa
open18:00 / start19:00
※ゲストあり
5月27日(水) 神奈川・川崎CLUB CITTA’
open18:00 / start19:00
※ゲストあり
▼チケット 全公演共通
前売り \4,800
※小学生以下保護者1名につき1名まで入場可
小学生以下チケット不要 / 指定のスペースで観覧
特設サイト：https://www.pizzaofdeath.com/kentheballad
関連リンク
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