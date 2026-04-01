長岡、吉田がインスタグラム更新

フィギュアスケート・ペアの長岡柚奈（木下アカデミー）が3月31日、自身のインスタグラムを更新。自身を含め、3月の世界選手権（チェコ・プラハ）に出場した日本女子がドレスアップした写真を公開すると、ファンから賛辞が相次いだ。

長岡は「off the ice edition」として、金メダルを獲得した坂本花織を中心にした写真などを公開した。

バンケット参加時の写真とみられ、坂本は青、長岡と中井亜美は黒、千葉百音は赤、吉田唄菜は白のドレスに身を包んでいる。競技やエキシビションで着用する衣装とは雰囲気も一変。吉田もインスタグラムに同じ写真を投稿した。ファンからは賛辞が相次いだ。

「すごい！ゴージャス 皆さんお綺麗」

「みんな可愛すぎる！ シーズンお疲れ様です」

「みんなみんな素敵 なぜか胸がいっぱいになって泣きそうです…」

「ドレスアップしたガールズ、みんな綺麗」

「日本女子、みーんな可愛くてすごい。アイドルみたい」

世界選手権代表に加え、ミラノ・コルティナ五輪のペアを制した三浦璃来・木原龍一組は、4月3〜5日にアイスショー「スターズ・オン・アイス」（大阪・東和薬品RACTABドーム）に出演する。



（THE ANSWER編集部）