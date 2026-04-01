◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日・ウェンブリー）

日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。

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日本代表はＷ杯に向けた“最終選考”の場となった英国遠征２試合を２勝で終えた。スコットランドとイングランドにともに１―０で勝利し、内容と結果の両面で充実の遠征となった。

主力にけが人が続出している中、今遠征には２７人が参加し、ＧＫの早川友基、大迫敬介、ＭＦの佐藤龍之介を除く２４人がピッチに立った。

Ｗ杯のメンバー発表は５月下旬に行われる見通し。代表活動は終了したため、選考レースは所属クラブでのアピールを残すのみとなった。

今回の遠征に参加しなかった実力者も多くいる。久保建英や冨安健洋、遠藤航、南野拓実ら、コンディションが万全なら“当確”となる選手もいる一方で、現状は当落選上の立場ながら、逆転での選出を狙う選手も。代表活動は一区切りとなったが、２６人枠を巡るサバイバルはまだまだ続く。

▼英国遠征の主な選外選手

▽ＤＦ長友佑都、冨安健洋（招集辞退）、安藤智哉（招集辞退）、板倉滉、町田浩樹、高井幸大、望月ヘンリー海輝

▽ＭＦ／ＦＷ遠藤航、守田英正、南野拓実、久保建英、相馬勇紀、北野颯太