テレビ朝日の堂真理子アナウンサー(44)が30日、自身のインスタグラムを更新し、息子の中学校卒業と娘の小学校卒業を報告した。



【写真】身長は余裕の母超え！堂真理子アナと息子の2ショット

「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした。」とコメント。学生服姿で見切れている息子との2ショット、犬を散歩させる娘の姿を掲載した。



「息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります。3年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです」と説明。ユニホーム姿の息子との2ショットも掲載しており、身長160センチの堂アナよりも頭半分ほど背が高いことがうかがえる。また「娘は小学校を卒業し、来月から中学生になります。」と説明した。



「今月は家族で色々な卒業を経験し、いよいよ新しい生活が始まります！」と思いも新た。「別れと出会いの季節は寂しくもあり、楽しみでわくわくすることもあり、刺激的ですね…！」とし、「私は4月から、土曜日と日曜日の『ANNスーパーJチャンネル』を担当することになりました。これまで皆さんが築いてきた番組をしっかりと引き継げるよう、精一杯務めます。引き続きよろしくお願いします」と自身の変化についても言及した。



堂アナは2004年4月にテレビ朝日に入社。入社して即「ミュージックステーション」のサブ司会を担当したことでも話題となった。08年に結婚。11年に長男、14年に長女を出産した。



（よろず～ニュース編集部）