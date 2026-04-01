「毎週水曜日、夫と浮気し続けてくれませんか」三角関係を描く不倫ラブサスペンス開幕 1日放送『水曜日、私の夫に抱かれてください』第1話【あらすじ】
テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第1話が1日、放送される。
【場面写真】キャー！口づけを交わそうとする菅井友香＆稲葉友
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
第1話では、そんな奇妙な三角関係が幕を開ける。
【場面写真】キャー！口づけを交わそうとする菅井友香＆稲葉友
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
第1話では、そんな奇妙な三角関係が幕を開ける。