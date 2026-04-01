劇作家で演出家、ミュージシャンのケラリーノ・サンドロヴィッチが1日、Xを更新。

自衛隊が長射程ミサイルを初配備したり、政府がシェルター確保に向けた基本方針を決定した件について、私見をつづった。

防衛省、自衛隊は3月31日、熊本県と静岡県の陸上自衛隊駐屯地に、敵の防空網の外側からも攻撃が可能な長射程ミサイルを初配備した。小泉進次郎防衛相は改憲で「我が国の抑止力、退所力を強化する上で極めて重要な取り組みだ」などと説明した。

また、政府は同日の閣議で、攻撃などを受けた際に避難するシェルター確保に向けた基本方針を決定。木原稔官房長官は、市区町村単位の人口カバー率100％を目指すなどと話した。

こうした状況に対し、ケラリーノは「ミサイルだのシェルターだの、勝手にバンバン決めてるんじゃないよ」と記した。

また、それに先立つ3月31日夕のポストでは「あのね、戦争反対」とも投稿している。米イスラエルによるイラン攻撃に端を発した中東情勢の緊迫化などをうけ、ケラリーノはこれまでもしばしば、「戦争反対」などと記したポストをしている。