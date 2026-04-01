パパさんが退院して、シニア犬と久しぶりに再会したら…？耳の聞こえないシニア犬がパパさんに気づいた時の反応と、2人がふれあう様子が話題に。投稿は記事執筆時点で2万7000回再生を突破し、「かわいい」「喜び方が半端ない！」といった声が寄せられています。

【動画：耳の聞こえないシニア犬→『入院していたパパ』が帰ってきたことに気づいた瞬間…『家族愛あふれる光景』】

シニア犬がパパの帰宅に気づいたら…

TikTokアカウント「bunkichirow.suzu」に投稿されたのは、入院していたパパさんが久しぶりにお家に帰ってきて、13歳のボストンテリア「ぶんた」君と再会した時の様子です。パパさんが部屋のドアを開けた時、ぶんた君は入り口に背を向けて床でリラックス中だったそう。ぶんた君は耳が聞こえないので、まだパパさんの帰宅に気づいていません。

パパさんはそ～っと部屋の中に入り、ぶんた君の背後に座ります。するとぶんた君は気配を感じたのか、くるりと振り向いたそう。そしてパパさんに気づいた瞬間に嬉しそうに寄ってきて、胸に飛びついて歓迎してくれたとか。愛を感じるリアクションが、たまらなく可愛いです。

再会の喜びを分かち合う2人

パパさんはぶんた君を抱っこしてから、床に仰向けに寝転がらせてお腹をナデナデ…。するとぶんた君は体をクネらせたり手足をバタバタさせたりして、全身全霊で喜びの舞を披露したとか。

パパさんが「おいで」と膝を叩くと、起き上がって「もう1回やって～」とアピールしにきたぶんた君。もう一度寝転がらせてお腹を撫でてあげると、先ほどと同じように大喜び！そしてパパさんと再会の喜びを分かち合った後は、とても幸せそうなお顔を見せてくれたそうですよ。

家族愛にあふれた光景に感動

この投稿には「可愛すぎる」「ふたりともとっても嬉しそう」「幸せだね」「感動的な再会ですね。涙が出そうになりました」といったコメントが寄せられ、家族愛あふれる光景はたくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

いつまでもぶんた君とパパさんが元気でいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

ぶんた君の可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「bunkichirow.suzu」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「bunkichirow.suzu」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。