「日本は本当に強いチーム」敗戦を悔しがるロジャーズ、あくまでも目標はW杯に「世界のどの国にも挑戦できる」

「日本は本当に強いチーム」敗戦を悔しがるロジャーズ、あくまでも目標はW杯に「世界のどの国にも挑戦できる」