「ただのおじさんwww」アンパンマンの“なかま”紹介にツッコミ殺到「大丈夫なおじさんなのか」
人気作品『それいけ！アンパンマン』の公式X（旧Twitter）は3月30日、投稿を更新。シュールな“なかま”を公開しました。
【画像】「ねむねむおじさん」にツッコミ殺到
コメントや引用リポストでは「俺じゃん」「社会人2日目で今これ」「アンパンマンとジャムおじさん以外にもこの系統の鼻とほっぺがある奴おるんや」「眠れない子供達を夢の世界に連れて行ってくれる って大丈夫なおじさんなのか」「ただのおじさんwwww」「それはもう普通のおじさんなんよ」と、ツッコミが寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】「ねむねむおじさん」にツッコミ殺到
「それはもう普通のおじさんなんよ」同アカウントは「『こんしゅうのなかま』を紹介するよ 今日のなかまは… #ねむねむおじさん」とつづり、1枚の画像を投稿。ひょうたんのような形をした顔に、眼鏡を掛けた「ねむねむおじさん」の姿です。パジャマを着て笑顔を見せています。
「さくらもちねえさん」23日に紹介していた「こんしゅうのなかま」は、「さくらもちねえさん」でした。こちらは、アンパンマンのキャラクターらしいデザインです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)