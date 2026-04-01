「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）

広島はヤクルトとの首位直接対決に敗れて今季初黒星を喫した。先発の森下は４回３失点（自責２）。打線は０−６の六回、坂倉の走者一掃の適時二塁打で３点を返すのみに終わった。開幕から「１番・中堅」でスタメン出場していたドラフト１位・平川（仙台大）が負傷交代するアクシデントも。四回にオスナが放ったバックスクリーンへの打球にフェンスに激突しながら捕球を試み、着地したあとに転倒。トレーナーが駆け寄り、そのままベンチに下がった。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・森下は立ち上がりは良く見えたが。

「序盤は真っすぐが走っているように見えたけどね」

−四回は申告敬遠の後に投手・小川に手痛い適時打を食らった。

「ピッチャーのところか…小川に。そうやね」

−二回は死球で出塁を許して失策で失点。

「まあ、それも野球なので」

−平川の状態は。

「ちょっと当たったところが痛いということだったから。様子を見て。明日の朝チェックしてという感じかな」

−激突した箇所は。

「肩と背中かな」

−３点ビハインドの七回に島内を投入した。

「島内は投げて状態を上げてもらいたいから」