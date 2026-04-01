◇インターリーグ ホワイトソックス―マーリンズ（2026年3月30日 マイアミ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が31日（日本時間4月1日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・一塁」で先発出場。第2打席で先制の中前適時打を放ち、開幕から5試合連続安打とした。

第1打席は二ゴロに倒れたが、第2打席で好調のバットが快音を響かせた。3回1死一、二塁から二遊間を鋭いゴロで破り、メジャー初適時打。本塁打以外では初の打点をマークし、一塁ベース上でベンチに向けてうれしそうに両手を叩いて喜びを表現した。

16年ストーリー（ロッキーズ、現レッドソックス）以来、史上2人目のMLB最長記録となるデビュー戦からの4試合連発に挑んだ30日の同戦は不発。初のDH出場は内野安打1本による5打数1安打で開幕4試合連続安打とした。それでも唯一の安打が一挙4得点に絡んで今季初勝利に貢献し、「最高。（打撃結果は）もう関係ない。勝ったので本当にそれが僕の中で今日一番うれしいこと」と喜びに浸っていた。

23年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では準決勝・メキシコ戦で歓喜のサヨナラ二塁打を放ち、決勝の米国戦では本塁打。今年のWBCでは準々決勝・ベネズエラ戦で逆転負けし、涙をのんだ。喜びも悲しみも体験した思い出のローンデポ・パークで、日米通算250号が出るかに注目が集まっている。