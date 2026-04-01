間接キスを断るときのセリフ８パターン
飲み物だけではなく、パスタやデザートなど、思わぬタイミングで、男性から「食べる？」を聞かれ、断りたいと思ったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回、間接キスをしっかりとお断りできるように、「間接キスを断るときのセリフ８パターン」をご紹介させていただきます。
【１】「お腹いっぱいだから、大丈夫。」
食欲がないことを伝え、断るパターンです。間接キスだから断るというニュアンスではないので、男性を傷つけることなく断ることができます。ただし、食事を開始した直後には伝えないので、使えるタイミングは限られていることが難点です。
【２】「歯型がついているので、ちょっと無理。」
間接キスができない理由を詳細に伝えるパターンです。「歯型がついて、気持ち悪い・・・。」とハッキリ伝えるので、男性を納得させることができます。優しい男性であれば、歯型のない部分を勧めてくれるでしょう。
【３】「他の人が食べている物をもらうことはマナー違反だと教わっているので結構です。」
家庭の教育を理由に、断るパターンです。家庭での教育を理由として、間接キス自体を否定しているので、男性を傷つけることなく断ることができます。ただし、ちょっと「固い女性だ・・・。」と思われる恐れがあります。
【４】「恥ずかしくて、間接キスなんて、できないよー（笑）」
間接キスを恥じらう乙女を演じるパターンです。冗談交じりで伝えることで、自然に断ることができます。ただし、「いいじゃん、いいじゃん。」と無理に勧めてくる男性もいるので、その場合は、「間接キスは、無理！」と突き放すことも必要でしょう。
【５】「間接キスはちょっと抵抗あるので。」
ストレートに間接キスができないことを伝えるパターンです。無理に勧める男性を断ることができます。ただし、男性に大きなショックを与える可能性があるので、言う相手の性格によっては他の言い方が良いでしょう。
【６】「私、風邪気味なんだ。風邪がうつっちゃうから。」
風邪の感染を防ぐために、断るパターンです。男性を気遣うという理由で、自然に断ることができます。ただし、明らかに体調が良かった場合には、ウソだと見抜かれる恐れがあります。予め体調が悪いことを伝え、自然な断り文句になるような工夫が必要となります。
【７】「◯◯はちょっと苦手なんだ。」
苦手な食べ物が含まれていることをアピールし、断るパターンです。苦手な食べ物を無理強いできないので、納得してくれる男性は多いでしょう。ただし、「◯◯はちょっと苦手なんだ。」と何度も言った場合、好き嫌いが多い女性だと思われる可能性があるので、言い過ぎには注意した方が良いでしょう。
【８】「今、ダイエット中なんだ。」
ケーキなどのデザートを目の前にしたとき、「俺の分、食べる？」と勧められたときの一言です。ダイエットという理由を告げることで、男性を傷つけることなく断ることができます。なお、予め会話の中で「現在、ダイエット中なんだ」というアピールを含めておくことで、自然な断り文句となるでしょう。
みなさんのキャラクターに合ったセリフがあったでしょうか。また、他にも間接キスの断り方はたくさん存在すると思います。みなさんのご意見をお待ちしております。
【１】「お腹いっぱいだから、大丈夫。」
食欲がないことを伝え、断るパターンです。間接キスだから断るというニュアンスではないので、男性を傷つけることなく断ることができます。ただし、食事を開始した直後には伝えないので、使えるタイミングは限られていることが難点です。
間接キスができない理由を詳細に伝えるパターンです。「歯型がついて、気持ち悪い・・・。」とハッキリ伝えるので、男性を納得させることができます。優しい男性であれば、歯型のない部分を勧めてくれるでしょう。
【３】「他の人が食べている物をもらうことはマナー違反だと教わっているので結構です。」
家庭の教育を理由に、断るパターンです。家庭での教育を理由として、間接キス自体を否定しているので、男性を傷つけることなく断ることができます。ただし、ちょっと「固い女性だ・・・。」と思われる恐れがあります。
【４】「恥ずかしくて、間接キスなんて、できないよー（笑）」
間接キスを恥じらう乙女を演じるパターンです。冗談交じりで伝えることで、自然に断ることができます。ただし、「いいじゃん、いいじゃん。」と無理に勧めてくる男性もいるので、その場合は、「間接キスは、無理！」と突き放すことも必要でしょう。
【５】「間接キスはちょっと抵抗あるので。」
ストレートに間接キスができないことを伝えるパターンです。無理に勧める男性を断ることができます。ただし、男性に大きなショックを与える可能性があるので、言う相手の性格によっては他の言い方が良いでしょう。
【６】「私、風邪気味なんだ。風邪がうつっちゃうから。」
風邪の感染を防ぐために、断るパターンです。男性を気遣うという理由で、自然に断ることができます。ただし、明らかに体調が良かった場合には、ウソだと見抜かれる恐れがあります。予め体調が悪いことを伝え、自然な断り文句になるような工夫が必要となります。
【７】「◯◯はちょっと苦手なんだ。」
苦手な食べ物が含まれていることをアピールし、断るパターンです。苦手な食べ物を無理強いできないので、納得してくれる男性は多いでしょう。ただし、「◯◯はちょっと苦手なんだ。」と何度も言った場合、好き嫌いが多い女性だと思われる可能性があるので、言い過ぎには注意した方が良いでしょう。
【８】「今、ダイエット中なんだ。」
ケーキなどのデザートを目の前にしたとき、「俺の分、食べる？」と勧められたときの一言です。ダイエットという理由を告げることで、男性を傷つけることなく断ることができます。なお、予め会話の中で「現在、ダイエット中なんだ」というアピールを含めておくことで、自然な断り文句となるでしょう。
みなさんのキャラクターに合ったセリフがあったでしょうか。また、他にも間接キスの断り方はたくさん存在すると思います。みなさんのご意見をお待ちしております。