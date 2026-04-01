シンガー・ソングライターで俳優の星野源が３月３１日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）最終回にに出演した。

星野は２月１７日深夜の同番組で３月３１日に最終回を迎えることを発表していた。同番組は２０１６年３月にレギュラー放送がスタート。１０年を区切りとして、今年３月で番組の歴史に幕を下ろすことを決断したという。

最終回のエンディングで自身の「Ｆｒｉｅｎｄ Ｓｈｉｐ」が流れるなか、リスナーからのメールを読み上げた星野。その中で「ラジオのエンディングの曲を『Ｆｒｉｅｎｄ Ｓｈｉｐ』にした理由を教えていただきたいです」との質問を紹介した。

これに星野は「そうですね、やっぱり、あのラジオのエンディングっていうのは一生残る…聴いている人にとってリスナーにとって一生残るってこと…やっぱりこうラジオ終わるのは寂しいんです。僕は前から思ってるのが（『Ｆｒｉｅｎｄ Ｓｈｉｐ』を）お別れの曲にしようと思ったんですね。なぜかというと、さようならってちゃんと言った方がいいよっていうお別れする時。そういうことをはっきり言えないと、次がなかなか来てくれないという感覚があるんですね」と明かした。

続けて「それは自分の未来だったりとか…違う未来でもいいのかな？あとは、その人と再会するってことも、未来のひとつなんで。それも来ない…来にくくなると…だから、ちゃんと終わることが大事だって、いろんなところで言ってるんですけど。何かが終わるってことは、何かが始まることで。何かがもう１回あるとか、あとは確率が例えば、少ないとしても、何かがもう一回あるとか、また会えるとか、また会いましょうとか、そういうものって、さようならっていう…左様ならじゃないですか？さよならって…」とし「ありのままでみたいなことだと思うんですよね。ＬＥＴ ＩＴ ＢＥみたいな言葉だと思うんですさようならって。だから、みんなはそれぞれの左様を…それぞれのＬＥＴ ＩＴ ＢＥを生きるでしょう。その中で、僕はもうラジオリスナー知ってるんですけど、多分一生忘れないでしょうあなたたちは。だから僕も一生、忘れませんから、その思いを持ちながら、一緒にこの世の中を生きていきましょう」とメッセージをリスナーへ贈り「それでは、星野源でした。さようなら」と伝え番組は終了した。

来週から同番組の火曜日は、サカナクション・山口一郎が新パーソナリティーを務める