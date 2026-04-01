◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日・英ロンドン＝ウェンブリー）

【ロンドン（英国）３１日＝金川誉】日本代表はサッカーの聖地・ウェンブリースタジアムでイングランドに１―０で勝利した。前半２３分、カウンターからＭＦ中村敬斗のラストパスを、ＭＦ三笘薫が決めて先制。その後もボールは握られても、強固な守備ブロックとカウンターで応戦。後半はイングランドのセットプレーも交代策を生かして封じ、同４４分には決定的なシュートもＧＫ鈴木彩艶が好セーブ。全員で守り切り、歴史的勝利を挙げた。

この日は試合中から、スタジアムには何度も紙飛行機が飛び交った。イングランドのファンは、チームのパフォーマンスが低い場合、紙飛行機を飛ばすことで不満の意を表すという。森保ジャパンがみせた戦いは、イングランド代表、そしてそのファンたちも大いにいらつかせていた。

この勝利で、２２年カタールＷ杯以降、ドイツ（２度）、スペイン、ブラジルに続き、５度目のＷ杯優勝経験国の撃破。しかし無失点での勝利は初めてだ。森保一監督は「いい守備からいい攻撃で、点を取れた部分は自信になる。押し込まれる時間も長かったが、強度の高い相手に対し、攻撃の形を発揮してチャンスにつなげたことは、さらなる自信になっていくと思う」と語っていた。