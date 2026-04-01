Doleとハイチュウのコラボ♡ジューシー果実味おやつ新発売

フルーツの美味しさをぎゅっと詰め込んだ、爽やかなおやつが登場♡人気ブランド「Dole」と「ハイチュウ」がコラボし、みずみずしい味わいを楽しめる期間限定商品が発売されます。ジューシーなフルーツの魅力と楽しい食感で、毎日のリフレッシュタイムにぴったり。気分まで明るくなる注目のお菓子をチェックしてみてください♪

フルーツ感たっぷりのハイチュウ



「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」は、バナナ・パイナップル・ピーチの3種類を楽しめる贅沢なアソート。

内容量は68gで、やわらかな噛み出しとほどよい弾力が魅力です。Doleならではのフルーツの甘みと爽やかさを再現し、ひと口ごとに気分が上がる仕上がりに。

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集中力をサポートするラムネ



「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」は27g入りで、パイナップルのフレッシュな味わいを楽しめる一品。ぶどう糖を85％配合し、勉強や仕事など集中したいシーンにもぴったりです。

さっぱりとした甘さで、気分転換にもおすすめ。

期間限定の特別コラボ



どちらの商品も2026年4月14日（火）より全国で発売。オープン価格で展開され、なくなり次第終了となります。

パッケージにはDoleのフルーツが大きくデザインされており、見た目からもフルーツの美味しさを感じられるのがポイントです。

毎日のおやつに爽やかさを♡



フルーツのジューシーな美味しさと楽しい食感が魅力の今回のコラボは、日常にちょっとしたワクワクをプラスしてくれる存在♡

仕事の合間やおやつタイムに取り入れて、気分をリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。期間限定だからこそ、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪