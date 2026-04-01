◇国際親善試合 イングランド0―1日本（2026年4月1日 ロンドン）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に1ー0で勝利。前半23分、MF三笘薫(28＝ブライトン)が先制ゴールを挙げた。約16年ぶり4度目の対戦で待望の初勝利を飾り、通算対戦成績は1勝1分け2敗。アジア勢としても対イングランド戦（1勝4分け7敗）は初勝利となった。

入場券完売となった9万人収容を誇る「サッカーの聖地」ウェンブリーでの歴史的1勝。2シャドーの右で先発したMF伊東純也（33＝ゲンク）は試合を振り返り、「前半から持たれる時間が長くて、難しい試合になりましたけど、いい形からカウンターで得点できて勝ち切れたのは良かった」と汗をぬぐった。

守勢が続いた展開にも、自身の欧州での経験を踏まえ「カウンターの質、最初前から行こうとしたんですけど、うまく剥がしてきたのを、2度追いして、守備のところで崩れなかったのは大きかったかなと思う。みんな自信を持ってプレーはできていた」とうなずいた。

シャドーでのプレーについては「（名波浩コーチから）なるべくシャドーは逆サイドまで顔を出せ、という指示があったので、なるべく逆サイドに行った時に受けられる位置に行くことを意識しましたし、そういうところはボールを握れる時間は少なかったですけど、効果的な攻めもできた時はあった」と説明。自身の適正については「今日のような強い相手だとボールを持たれて、守備の時間が長くなるので、奪った後のカウンターだったりっていうのは、シャドーの方が生きやすいと思いますし、薫が奪ってゴールを決めたような早い攻めの時は、やっぱり自分たちスピードがある選手が前にいた方がやりやすいかなと思います」と話した。