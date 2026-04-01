＜副業サロンで返金トラブル＞やり方にモヤモヤが募る！他の受講者たちも不満で…ホッ【第4話まんが】
私はナギサ。現在は育休中で生後3ヶ月の娘を育てています。この先の教育費が不安になった私は、会社が副業を認めていることもあり育休を利用してスキルを身につけたいと思いました。そして数十万円を払って、ホウジョウさんという女性が主催しているオンラインサロンに入会したのです。しかし初回講義に講師として現れたのは別の人。しかもほとんどの時間をテキストを読み上げただけで終了してしまい、私はあっけに取られてしまったのでした。
アベさんからは「ポップな雰囲気が強いので、ターゲットを考えてもう少し大人テイストにしましょう」と返ってきました。けれど私はターゲットを考えたうえであえてポップにしたし、大人テイストって指示が抽象的すぎると思うのです。
イグチさんはまるで大学生のような、あどけない雰囲気の若い講師でした。講義はまたもやテキストを読み上げるだけ。受講者のオニヅカさんが「終わった後に参加者同士でチャットしたい」と提案してくれて、私たちはチャット上で自己紹介しあいました。
オンラインサロンの2回目の講義を終了しましたが、私のなかの違和感はどんどん大きくなるばかり。主催者のホウジョウさんは姿を見せないし、講義はテキストを読み上げるだけの薄っぺらい内容。提出課題に対しては抽象的な指摘しかもらえない、修正を指示しておきながら、修正後の制作物は添削してくれない……。ただ夫には「サギなんじゃない？」と言われそうで相談できませんでした。
しかし違和感を抱いていたのは私だけではなかったようです。受講者4人でチャットしたところ、講義に対する不満をあらわにしたオニヅカさんに全員「いいね」をつけていたのです。みんな私と同じ気持ちだったのだとわかり、少しホッとしました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
アベさんからは「ポップな雰囲気が強いので、ターゲットを考えてもう少し大人テイストにしましょう」と返ってきました。けれど私はターゲットを考えたうえであえてポップにしたし、大人テイストって指示が抽象的すぎると思うのです。
イグチさんはまるで大学生のような、あどけない雰囲気の若い講師でした。講義はまたもやテキストを読み上げるだけ。受講者のオニヅカさんが「終わった後に参加者同士でチャットしたい」と提案してくれて、私たちはチャット上で自己紹介しあいました。
オンラインサロンの2回目の講義を終了しましたが、私のなかの違和感はどんどん大きくなるばかり。主催者のホウジョウさんは姿を見せないし、講義はテキストを読み上げるだけの薄っぺらい内容。提出課題に対しては抽象的な指摘しかもらえない、修正を指示しておきながら、修正後の制作物は添削してくれない……。ただ夫には「サギなんじゃない？」と言われそうで相談できませんでした。
しかし違和感を抱いていたのは私だけではなかったようです。受講者4人でチャットしたところ、講義に対する不満をあらわにしたオニヅカさんに全員「いいね」をつけていたのです。みんな私と同じ気持ちだったのだとわかり、少しホッとしました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子