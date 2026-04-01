【２日の風、薫る】村が封鎖され帰ることができない美津と安は村境の橋であることを聞かされる
見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜午前8時）は明治期の看護師が題材で、主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性、一ノ瀬りんと大家直美。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きる少し型破りな2人のナースの冒険物語となっている。
まだ女性の職業が確立されていない明治期に看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんモチーフに取り上げる。今回で第114作目の朝ドラとなる。
◆第4回のあらすじ◆
父・信右衛門（北村一輝）が病に伏し、りん（見上愛）は看病してくれる人を雇おうと家中のお金を集める。一方、見合い話を進めた美津（水野美紀）と安（早坂美海）は東京から栃木に戻ってこようとするが、村が封鎖されてしまい、家に帰ることができない。村境の橋で、美津は一ノ瀬家の元陪臣である中村（小林隆）からあることを聞かされる。