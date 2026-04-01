声優・歌手として活躍する中島愛、バンド編成で初夏のビルボードライブへ登場！
声優・歌手として幅広く活躍する中島愛が、初夏のビルボードライブへオンステージ！
2007年、【Victor Vocal & Voice Audition】で最優秀者に選ばれ、その翌年にTVアニメ『マクロスF』のランカ・リー役で声優・歌手デビューを果たした中島愛。
声優として数多くのヒロイン役を演じる一方、歌手としてもランカ・リー＝中島愛名義で「星間飛行」をはじめとする数々の楽曲で大ヒットを記録。昨年には、セルフプロデュースによる6年ぶりのミニアルバム『invitation』のリリース。さらに、Negicco Nao☆への作詞提供と、ますます充実した活動を展開。表現者として躍進する“まめぐ”が、バンド編成で贈るプレミアムなステージをお見逃しなく。
●ライブ情報
中島愛
Nakajima Megumi Billboard Live 2026
【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）
2026/6/6（土）
1stステージ 開場15:00 開演16:00
2ndステージ 開場18:00 開演19:00
メンバー
中島愛（Vo）
中村タイチ（Gt,BandMaster）
田辺貴広（Dr）
森田晃平（Ba）
持山翔子（Pf）
チケット料金 ※飲食代金別
DXシートDUO 21,100- （ペア販売）
DXシート カウンター \10,000-
S指定席 \10,000-
R指定席 \8,900-
カジュアル センターシート \9,500- （1ドリンク付）
カジュアル サイドシート \8,400- （1ドリンク付）
発売日
2026/4/17（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2026/4/24（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、
ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。
https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/
公演に関するお問い合わせ
ビルボードライブ横浜：0570-05-6565
関連リンク
中島愛オフィシャルサイト
https://nakajima-megumi.jp/
ビルボードライブ公式サイト
https://www.billboard-live.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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