声優・歌手として活躍する中島愛、バンド編成で初夏のビルボードライブへ登場！

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声優・歌手として幅広く活躍する中島愛が、初夏のビルボードライブへオンステージ！

2007年、【Victor Vocal & Voice Audition】で最優秀者に選ばれ、その翌年にTVアニメ『マクロスF』のランカ・リー役で声優・歌手デビューを果たした中島愛。

声優として数多くのヒロイン役を演じる一方、歌手としてもランカ・リー＝中島愛名義で「星間飛行」をはじめとする数々の楽曲で大ヒットを記録。昨年には、セルフプロデュースによる6年ぶりのミニアルバム『invitation』のリリース。さらに、Negicco Nao☆への作詞提供と、ますます充実した活動を展開。表現者として躍進する“まめぐ”が、バンド編成で贈るプレミアムなステージをお見逃しなく。

●ライブ情報

中島愛

Nakajima Megumi Billboard Live 2026

【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）

2026/6/6（土）

1stステージ 開場15:00 開演16:00

2ndステージ 開場18:00 開演19:00

メンバー

中島愛（Vo）

中村タイチ（Gt,BandMaster）

田辺貴広（Dr）

森田晃平（Ba）

持山翔子（Pf）

チケット料金 ※飲食代金別

DXシートDUO 21,100- （ペア販売）

DXシート カウンター \10,000-

S指定席 \10,000-

R指定席 \8,900-

カジュアル センターシート \9,500- （1ドリンク付）

カジュアル サイドシート \8,400- （1ドリンク付）

発売日

2026/4/17（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

2026/4/24（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）

＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。

＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、

ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。

https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/

公演に関するお問い合わせ

ビルボードライブ横浜：0570-05-6565

関連リンク

中島愛オフィシャルサイト

https://nakajima-megumi.jp/

ビルボードライブ公式サイト

https://www.billboard-live.com/