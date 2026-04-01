「手伝う」は令和の禁句！ 妻が本当に求めている、主体的なパートナーシップを築くための言葉選び【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

夫婦の地雷ワード『オレも家事とか育児とか手伝うから』

妻に対することばの選択には細心の注意を

たとえば、共働き夫婦であれば、妻は仕事と家事・育児との両立のために、身も心もすり減らす毎日を送っています。そんな状況を改善するため、夫婦で話し合い、いざ役割分担を決めようとなったときに夫がこんな言葉をかけてしまうことがあります。

そもそも、「手伝う」という言葉を選択した時点で、夫側に「家事、育児のメインはあくまで妻」という潜在意識が働いているのを感じ取れます。本来は夫婦で行うべき子育てに対してどこか他人事のような立ち位置であることをほのめかしてしまったわけです。夫としては特に意識せず「手伝う」と言っていたとしても、その語感に主体性のなさが感じられるため妻のモヤモヤは残ってしまうでしょう。

地雷ワードの言い換え「オレも家事とか育児とか分担するね」

分担とは「分けて受け持つ、負担する」という意味。この言いまわしであれば、夫婦は対等で、自分も参加したいという意欲を伝えることができます

夫婦円満に過ごすためには、「地雷ワード」を知ることが重要

本書で取り上げた「地雷ワード」とは、夫婦間で交わされる日常の会話のなかで、ふとした瞬間に相手（本書では妻）の機嫌を損ねたり、傷つけたりするひと言と定義しています。

同じ屋根の下で暮らす夫婦であれば、毎日、顔を合わせるなかで、「会話」がひんぱんに交わされます。そして、この会話こそが、コミュニケーションのなかでも特に取り扱い注意の代物なのです。会話のなかでは、相手をほめる言葉もあれば、ときとして貶める言葉もあります。ここで問題なのは、言葉ひとつで相手の感情を良い状態にも悪い状態にも簡単に導いてしまえるという点です。

そういう意味でも、会話の際にもっとも重要視すべきなのは、相手に対する言葉づかいといえます。ここが疎かになると、いわゆる「地雷を踏む」危険性が高くなります。あなたが何の気なしに発した言葉で、受け取った側がもし傷ついたとすれば、その言葉は「毒」でしかありません。反対に、相手が喜んでくれるような言葉であれば、それは「薬」となり、二人のコミュニケーションはうまく機能し、良好な夫婦関係が継続できるのです。

自分の言葉が相手を傷つけていないか、不機嫌にさせていないかどうか、それを知るためには地雷ワードそのものを把握すること。そして、それがなぜ地雷となるのか、その意味合いをしっかりと理解することが大切なのです。

相手を傷つけずに、言いたいことを伝える「言葉選び」とは？

地雷ワードが、夫婦間の会話のなかで頻発する大きな理由としては、男性と女性の性差、生物学上の違いが挙げられます。一般的に、男性は論理優先的で、女性は感情優先的と考えられています。男性は目的を成就するために効率を優先させがちな一方で、女性は目的達成までのプロセスを楽しむほうに重きを置きがちなのです。こうした違いが会話にも表れる傾向があるため、この点を把握するかしないかで、異性の相手に向けて発する言葉にも差が出てきます。しっかり言葉を選んで、いかに相手を傷つけたり、イラ立たせたりせずに、自分の考えを伝えるかが大切なのです。

夫側は、家事・育児について、その苦労や大変さを理解していないことが多いです。たとえば、ふとした際に「手伝おうか」と夫が優しく声をかけても、妻をイラ立たせることがあります。なぜなら「手伝う」「協力する」という言葉は、自分は当事者ではないというスタンスから発せられるからです。つまり、夫の立場でありながら、家事・育児に対して責任を負うのは妻であり、自分ではないという姿勢であると受け取られるため、妻の気分を害してしまうのです。令和のこの時代、妻が何より夫に求めているのは、主体的に子育てに参加する意識です。お互いが言葉選びに気づかい、お互いの立場や状況を意識しながら相手に接することができれば、地雷ワードは確実に減り、家庭は居心地の良い場所となるでしょう。

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち

【監修者情報】

岡野あつこ（おかの・あつこ）

夫婦問題研究家、公認心理師、社会デザイン学MBA。目白短期大学非常勤講師。1991年に離婚相談室を設立、相談件数4 万件以上を手がけた夫婦カウンセリングのパイオニア。離婚・夫婦問題カウンセラー養成講座で後進を育成。マル秘テクニックを交えた的確なアドバイスが好評。NPO 日本家族問題相談連盟理事長。

『ある日突然妻がいなくなった―聞こえていますか、妻の本音』（ベストブック）、『産後クライシス なぜ、出産後に夫婦の危機が訪れるのか』（角川学芸出版）、『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』（日本文芸社）、『夫婦がベストパートナーに変わる77 の魔法』（サンマーク出版）ほか30冊以上の著書があり、総合情報サイト「All About」の離婚ガイドも担当。

テレビ、雑誌などのメディアに多数出演するほか、YouTubeチャンネル「岡野あつこ チャンネル」を運営。