人間関係の正解は「つなぐ」ではなく「引く」こと。 心のバウンダリーで自分を取り戻す方法【しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー】

しんどい人間関係を変える「バウンダリー」とは？

「関係」という考え方があなたを苦しめている

「親との関係に悩んでいる」

「職場の人間関係がうまくいかない」

僕のもとには、そんな悩みを抱えたクライアントさんがたくさんやってきます。そうした方々が必ず口にするのが、「関係」という言葉。じつは、この「関係」という考え方こそが悩みの原因なのです。

「関係」はたとえるなら糸。「赤い糸で結ばれた２人」といいますが、自分と相手が「関係」という糸で結ばれていると、この糸を短くするか長くするかしかありません。そして、どうしようもなくしんどくなって、糸＝「関係」を切るときには痛みや苦しみが伴います。なぜ苦しいのか？それは、何よりも絆や愛情を尊ぶ日本特有の考えがあるからだと思います。

家庭でも仕事でもどんな相手とも「いい関係」を築こうとして苦しみ、支配関係が生まれたり、ばっさりと関係を遮断することになったりしてしまう。「関係」に縛られるあまり、多くの人がこうした悪循環に陥っているといえます。

【「関係」は人と人をつなぐ糸のようなもの】

「関係」は自分と相手をつなぐ糸のようなもの。

糸を長くしたり……。

短くしたり……。

「関係」の糸を断ち切るときは、お互いに大きな痛みを伴います。

「境界線」でお互いの尊厳や人格を守る

バウンダリーの考えは、まずこの「関係」という概念を変えることにあります。自分と相手を「関係」という糸で結ぶのではなく、自分と相手の間に「境界」という線を引く。つまり、「わたしはわたし、あなたはあなた」という線引きです。

線を引くというと冷たく感じられるかもしれませんが、境界を引くことはお互いの尊厳や人権を守ること。それぞれの考え方や気持ちが違うのは当たり前だと認め、それらを尊重することが大切なのです。

このように、「関係」概念と「境界」概念はまったく別物です。自分らしく楽に生きるためには、まず「関係」という概念から解放されて、「境界」という考え方を身につけることから始めましょう。

「境界」はお互いの尊厳や人権を守るための線

自分と相手を糸で結ぶのではなく、お互いを尊重するために「境界」を引く。それがバウンダリーの基本となる考え方です。「関係」から「境界」へと概念を変えることが、人づきあいの悩みから解放されるための第一歩です。

「境界線」が守るもの

・自分のからだと心

・自分の行動や価値

・自分と他者への誠実さ

・時間

・お金とのよいつきあい方

など

【出典】『しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー』著：長谷川俊雄／イラスト：高木ことみ

【著者紹介】

長谷川 俊雄

白梅学園大学名誉教授、社会福祉士、精神保健福祉士、NPO 法人つながる会代表理事、social work lab MIRAI 代表。

1981年から横浜市役所の社会福祉職として現場で活動したのち、精神科クリニックのソーシャルワーカーに転職。その後、愛知県立大学での教員経験を経て、2009年に「NPO 法人つながる会」を設立。2010年から白梅学園大学に移り、教育・実践・政策提言に携わる。2023年に「social work lab MIRAI」を開設し、援助職支援や家族支援にも取り組む。「バウンダリー」についてのワークショップを各地で行っている。



【イラストレーター紹介】

高木ことみ

ゆるくてかわいいイラストを制作するイラストレーター。とくに、難しい内容を図やイラストを用いてわかりやすく伝えることが得意。見ている人に親しみを感じてもらえるような表現を心がけている。おもな作品に『ゆるゆる稼げるWeb ライティングのお仕事はじめかたBOOK』（技術評論社／表紙・本文イラスト）、『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめるポリヴェーガル理論』（日本文芸社／表紙・本文イラスト）など。