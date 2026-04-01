日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3271（+109.0 +3.45%）
ホンダ 1286（+28.5 +2.27%）
三菱ＵＦＪ 2694（+94 +3.62%）
みずほＦＧ 6301（+214 +3.52%）
三井住友ＦＧ 5225（+219 +4.37%）
東京海上 7482（+174 +2.38%）
ＮＴＴ 158（+0.8 +0.51%）
ＫＤＤＩ 2662（-61.5 -2.26%）
ソフトバンク 212（+0.9 +0.43%）
伊藤忠 2024（+49.5 +2.51%）
三菱商 5455（+138 +2.60%）
三井物 6153（+194 +3.26%）
武田 5879（+215 +3.80%）
第一三共 2844（+78 +2.82%）
信越化 6460（+201 +3.21%）
日立 4620（+156 +3.49%）
ソニーＧ 3286（+77 +2.40%）
三菱電 5148（+160 +3.21%）
ダイキン 19095（+410 +2.19%）
三菱重 4374（+151 +3.58%）
村田製 3511（+102 +2.99%）
東エレク 38799（+1569 +4.21%）
ＨＯＹＡ 27401（+851 +3.21%）
ＪＴ 6082（+62 +1.03%）
セブン＆アイ 2144（+20.5 +0.97%）
ファストリ 62966（+1336 +2.17%）
リクルート 7087（+561 +8.60%）
任天堂 9073（+298 +3.40%）
ソフトバンクＧ 3838（+283 +7.96%）
キーエンス（普通株） 57014（+2154 +3.93%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3271（+109.0 +3.45%）
ホンダ 1286（+28.5 +2.27%）
三菱ＵＦＪ 2694（+94 +3.62%）
みずほＦＧ 6301（+214 +3.52%）
三井住友ＦＧ 5225（+219 +4.37%）
東京海上 7482（+174 +2.38%）
ＮＴＴ 158（+0.8 +0.51%）
ＫＤＤＩ 2662（-61.5 -2.26%）
ソフトバンク 212（+0.9 +0.43%）
伊藤忠 2024（+49.5 +2.51%）
三菱商 5455（+138 +2.60%）
三井物 6153（+194 +3.26%）
武田 5879（+215 +3.80%）
第一三共 2844（+78 +2.82%）
信越化 6460（+201 +3.21%）
日立 4620（+156 +3.49%）
ソニーＧ 3286（+77 +2.40%）
三菱電 5148（+160 +3.21%）
ダイキン 19095（+410 +2.19%）
三菱重 4374（+151 +3.58%）
村田製 3511（+102 +2.99%）
東エレク 38799（+1569 +4.21%）
ＨＯＹＡ 27401（+851 +3.21%）
ＪＴ 6082（+62 +1.03%）
セブン＆アイ 2144（+20.5 +0.97%）
ファストリ 62966（+1336 +2.17%）
リクルート 7087（+561 +8.60%）
任天堂 9073（+298 +3.40%）
ソフトバンクＧ 3838（+283 +7.96%）
キーエンス（普通株） 57014（+2154 +3.93%）