日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3271（+109.0　+3.45%）
ホンダ　1286（+28.5　+2.27%）
三菱ＵＦＪ　2694（+94　+3.62%）
みずほＦＧ　6301（+214　+3.52%）
三井住友ＦＧ　5225（+219　+4.37%）
東京海上　7482（+174　+2.38%）
ＮＴＴ　158（+0.8　+0.51%）
ＫＤＤＩ　2662（-61.5　-2.26%）
ソフトバンク　212（+0.9　+0.43%）
伊藤忠　2024（+49.5　+2.51%）
三菱商　5455（+138　+2.60%）
三井物　6153（+194　+3.26%）
武田　5879（+215　+3.80%）
第一三共　2844（+78　+2.82%）
信越化　6460（+201　+3.21%）
日立　4620（+156　+3.49%）
ソニーＧ　3286（+77　+2.40%）
三菱電　5148（+160　+3.21%）
ダイキン　19095（+410　+2.19%）
三菱重　4374（+151　+3.58%）
村田製　3511（+102　+2.99%）
東エレク　38799（+1569　+4.21%）
ＨＯＹＡ　27401（+851　+3.21%）
ＪＴ　6082（+62　+1.03%）
セブン＆アイ　2144（+20.5　+0.97%）
ファストリ　62966（+1336　+2.17%）
リクルート　7087（+561　+8.60%）
任天堂　9073（+298　+3.40%）
ソフトバンクＧ　3838（+283　+7.96%）
キーエンス（普通株）　57014（+2154　+3.93%）