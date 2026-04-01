東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.72　高値159.97　安値158.66

160.88　ハイブレイク
160.43　抵抗2
159.57　抵抗1
159.12　ピボット
158.26　支持1
157.81　支持2
156.95　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1553　高値1.1563　安値1.1448

1.1710　ハイブレイク
1.1636　抵抗2
1.1595　抵抗1
1.1521　ピボット
1.1480　支持1
1.1406　支持2
1.1365　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3227　高値1.3264　安値1.3159

1.3379　ハイブレイク
1.3322　抵抗2
1.3274　抵抗1
1.3217　ピボット
1.3169　支持1
1.3112　支持2
1.3064　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7995　高値0.8042　安値0.7979

0.8095　ハイブレイク
0.8068　抵抗2
0.8032　抵抗1
0.8005　ピボット
0.7969　支持1
0.7942　支持2
0.7906　ローブレイク