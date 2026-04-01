東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.72 高値159.97 安値158.66
160.88 ハイブレイク
160.43 抵抗2
159.57 抵抗1
159.12 ピボット
158.26 支持1
157.81 支持2
156.95 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1553 高値1.1563 安値1.1448
1.1710 ハイブレイク
1.1636 抵抗2
1.1595 抵抗1
1.1521 ピボット
1.1480 支持1
1.1406 支持2
1.1365 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3227 高値1.3264 安値1.3159
1.3379 ハイブレイク
1.3322 抵抗2
1.3274 抵抗1
1.3217 ピボット
1.3169 支持1
1.3112 支持2
1.3064 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7995 高値0.8042 安値0.7979
0.8095 ハイブレイク
0.8068 抵抗2
0.8032 抵抗1
0.8005 ピボット
0.7969 支持1
0.7942 支持2
0.7906 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.72 高値159.97 安値158.66
160.88 ハイブレイク
160.43 抵抗2
159.57 抵抗1
159.12 ピボット
158.26 支持1
157.81 支持2
156.95 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1553 高値1.1563 安値1.1448
1.1710 ハイブレイク
1.1636 抵抗2
1.1595 抵抗1
1.1521 ピボット
1.1480 支持1
1.1406 支持2
1.1365 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3227 高値1.3264 安値1.3159
1.3379 ハイブレイク
1.3322 抵抗2
1.3274 抵抗1
1.3217 ピボット
1.3169 支持1
1.3112 支持2
1.3064 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7995 高値0.8042 安値0.7979
0.8095 ハイブレイク
0.8068 抵抗2
0.8032 抵抗1
0.8005 ピボット
0.7969 支持1
0.7942 支持2
0.7906 ローブレイク