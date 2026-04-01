のび太一家、一軒家から30階建てのタワマン暮らしへ　『ドラえもん』でまさかの展開

国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。

過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品を無料で視聴することもできる。

今月のおすすめエピソードは、『野比家は三十階』（2015年5月15日放送）。のび太が夢のタワマン生活をスタート!? 驚きのストーリーを少しだけ紹介しよう。

◆ひみつ道具で野比家が地上30階へ

ある日、駅前にできたばかりの30階建てのマンションに住むクラスメートの家に遊びに行ったのび太。窓から見た眺めの素晴らしさに感動し、「うちもマンションを買って引っ越そうよ」とママとパパに提案するが、あっけなく却下されてしまう。

見かねたドラえもんは、『高層マンション化エレベーター』というひみつ道具を取り出す。これを使えば、家ごと空中に持ち上げることができるという。

周囲が寝静まった深夜2時。ドラえもんが道具を起動させると、ガタガタと音を立てて野比家が空へ上っていき、あっという間に地上30階の高さに到達した。

窓の外には、東京湾や東京タワーを一望する絶景のパノラマ夜景が広がっている。ドラえもんが気を利かせて家をゆっくり回転させると、「360度見渡せる！」とのび太は大興奮。「ずっとこんな暮らしをしたら心も広くなりそう」とうっとりする。

ところが、楽しいばかりではないのがタワマン生活のリアルだ。

うっかり玄関の施錠を忘れたばっかりに泥棒が侵入！ さらに、隠しておいたのび太の“恥ずかしいもの”が窓から飛び散ってしまうなど、のび太は「高いところっていろいろ大変だね…」と高層階ならではの苦労を痛感することに。

追い打ちをかけるように、今度は巨大な台風が襲来！ 激しく揺れる30階の野比家は大混乱に陥る。