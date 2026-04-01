１日の東京株式市場は主力株をはじめ幅広く買い戻され、日経平均株価は５日ぶりに大幅反発する展開が見込まれる。前日は乱高下を経て、結局８２０円あまり下落したが、きょうは倍返しの戻りで一気に５万３０００円台を目指す動きも想定される。前日は日本株だけではなくアジア株市場全般が大きく下値を探る展開だったが、欧州時間から流れが変わった。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸやフランスのＣＡＣ４０、英国のＦＴＳＥ１００など軒並み上昇、欧州全体の株価動向を表すストックス・ヨーロッパ６００指数も小幅ながら続伸となった。トランプ米大統領が「ホルムズ海峡の解放を待たずにイランへの軍事攻撃を終了することに言及した」と報じられたことが好感され、防衛関連株や自動車株などへのショートカバーを誘った。そして、米国時間の取引後半になるとこの買い戻しの流れが一気に加速することになる。これまで中東情勢の緊迫した状態が長期化することへの懸念が高まっていただけに、足もとで軍事衝突が収束に向かうとの見方が強まったことは、ショートポジションを組んでいた向きの手仕舞いを誘発した。ＮＹダウは前週まで５週連続安で高値からの下落率が「調整局面入り」を示唆する１０％を超えていたが、値ごろ感も生じていたことで新たなリバウンド狙いの買いも呼び込んだようだ。ハイテク株への買いが特に目立ち、ナスダック総合株価指数の上昇率は３．８％とダウを大きく上回ったほか、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は６．２％高に達した。東京市場では米国株の急激な戻り足を引き継ぐ形で、日経平均は満を持して切り返す公算が大きい。前日までの４営業日で２７００円弱水準を切り下げていたが、その下げ分の半値戻し水準である５万２０００円台半ばから５万３０００円のゾーンで売り買いを交錯させる展開がイメージされる。



３１日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１１２５ドル３７セント高の４万６３４１ドル５１セントと大幅続伸。ナスダック総合株価指数は同７９５．９８ポイント高の２万１５９０．６２だった。



日程面では、きょうは３月の日銀全国企業短期経済観測調査（日銀短観）、３月の新車販売台数（自販連）、３月の軽自動車販売台数（全軽自協）など。海外では３月のレーティングドッグ中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）、２月のユーロ圏失業率、３月のＡＤＰ全米雇用リポート、２月の米小売売上高、３月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数、１月の米企業在庫など。



出所：MINKABU PRESS