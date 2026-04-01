H//PE PRINCESSが、ワーナーミュージック・グループとグローバル契約を締結した。

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H//PE Princessは、グローバルIPパワーハウスのCJ ENMとグローバル統合型マーケティングイノベーション企業の株式会社博報堂が合弁設立した、株式会社Chapter-Iがマネジメントを手がける初のアーティストだ。

ワーナーミュージックは、CJ ENMおよびChapter-Iと連携し、アジアをはじめとする世界でグループの活動を後押しする。また、アーティストの目標である“世界を熱狂させるヒップホップグループになる”というの実現を支援するとしている。

■ワーナーミュージック アジア太平洋地域社長 ローファイ・ロー（Lofai Lo）コメント

H//PE Princessが世界中のオーディエンスを情熱的なファンへと変えていく歩みをサポートできることを、大変嬉しく思います。ワーナーミュージックのグローバルネットワークと最先端のマーケティング力を活かしながら、国際的なコラボレーションの可能性を広げ、彼女たちが長期的なキャリアを築き上げられるように共に取り組んでまいります

■CJ ENMによるステートメント

H//PE Princessの、上半期のデビューを控えて、強固な協力支援体制が整いました。実力のある音楽レーベルとの協業を通じて、アジアを越えて世界の舞台に羽ばたく新しいグループに注目いただきたいです

■Chapter-I 代表取締役CEO 山田政彦 コメント

多数のグローバルアーティストと成果を創出してきたワーナーミュージック・グループと、H//PE Princessの今後のグローバル活動のための契約を締結でき、嬉しく思います。今回のパートナーシップは、想像を超えた大きなシナジーを生み出すと期待しています

（文=リアルサウンド編集部）