「顔がピクピクけいれんする」原因はご存じですか? 考えられる病気を医師が解説!

「急に顔がピクピク動く……」なんて経験ありませんか？ 多くは心配のいらないものですが、日常生活で不快感を覚えることは少なくありません。今回は顔がピクピクけいれんするのはなぜか、「関東脳神経外科病院」の清水先生に解説していただきました。

監修医師：

清水 暢裕（関東脳神経外科病院）

岩手医科大学卒業。その後、群馬大学医学部附属病院脳神経外科入局、関東脳神経外科病院、佐久総合病院勤務。2021年、埼玉県熊谷市に位置する「関東脳神経外科病院」の理事長に就任。日本脳神経外科学会専門医。山梨大学医学部臨床教授。

編集部

顔がピクピクとけいれんすることがあります。これはなぜですか？

清水先生

何らかの原因によって、「表情筋」という顔の筋肉がけいれんしていることが考えられます。

編集部

表情筋について教えてください。

清水先生

顔にある筋肉の総称を表情筋と言います。表情筋には様々な種類があり、例えば、ひたいにある「前頭筋」や目の周りの「眼輪筋」、口の周りの「口輪筋」などはその一部です。これらの筋肉が複雑な動きをすることで、豊かな表情が作り出されます。しかし、自分の意思に反して筋肉が動くこともあり、その原因には様々なことが考えられます。

編集部

どのような原因が考えられますか？

清水先生

例えば、疲労が原因で顔がピクピクすることもありますし、顔を動かす神経に異常が起こり、筋肉が収縮して顔がけいれんすることもあります。

編集部

具体的に、どのような疾患が考えられるのですか？

清水先生

脳神経の異常で言えば、「顔面けいれん」などの疾患が考えられますし、脳の異常では「ジスキネジア」という疾患が考えられます。また、瞼を動かす筋肉の異常では「眼瞼ミオキミア」などの病態が考えられます。

※この記事はメディカルドックにて＜「顔がピクピクけいれんする」原因を医師が解説! 脳腫瘍が見つかるケースもあるので要注意!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。