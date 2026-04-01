中国のSNS・小紅書（RED）に「日本人はなぜそこら辺で寝るのか？」との投稿があり、反響が寄せられている。

投稿者は「日本の地下鉄で何度もいろいろな変わった寝姿を見てきた。さっきまで舟をこいでいたのに、駅に着くとさっと降りていく。まるで何かがプログラムされているよう」と表現。また、「地下鉄だけでなく、道端でも横になっている人を見かけた」とし、「最初はホームレスかと思って近づいてみたら、スーツをきちんと着た人だった。これは本当にゆるすぎる（笑）。本当にそんなに疲れているの？」とつづった。

投稿者は地下鉄の車内でさまざまな格好で寝ている人や、路上で寝ているスーツ姿の男性の写真など4枚をアップしている。

この投稿に寄せられた中で最も共感（ハートマーク）を集めたコメントは「電車の座席が（中国とは違って）ふかふかだから。しかも温かい。1日仕事してくたくたに疲れて座ってると眠くなってくる。冬なんか特に乗ったとたんに眠気が襲ってくる」だった。

また、「電車に乗ると眠くなくても眠くなってくる」「電車には催眠効果がある。ゆらゆらして、しかも温かい」「冬は（電車の）椅子が柔らかくて温かい、夏は乗ると涼しくて気持ちがいい。ゆらゆら揺られているうちに寝ちゃう」「電車は大人のゆりかご」といった声が多かった。

このほか、「きっと海外は（中国）国内ほど競争が激しくなく、どこでも寝られるほどにリラックスできるんだろう」「こんな格好で寝られるなんてうらやましい。私なんてベッドでちゃんと横になってもなかなか寝付けないのに」「文明（治安の良さ）の表れ」といった声がある一方、「サラリーマンのつらさを表している」「疲れてるんでしょ。そうでなきゃ誰も外でこんな醜態をさらしたくはないさ」「社畜の日常」「見ているだけで胸が締め付けられる」など、同情するコメントも寄せられた。（翻訳・編集/北田）