豊田自動織機が1日、女子陸上競技部に日本代表・中長距離のエース田中希実（26）の入社を発表した。田中は同社に大学時代から継続的にサポートを受け、22年4月に入社。23年3月に世界陸上、オリンピックなど世界と戦う強さを身に着けるため退社していた。

オリンピック（24年パリ、20年東京）に2大会連続、世界陸上（25年東京、23年ブダペスト、22年オレゴン、19年ドーハ）に4大会連続の出場。現在12種目で日本記録を保持している。



【田中希実選手のコメント】

このたび、豊田自動織機に入社、同社女子陸上競技部に入部することになりました田中希実です。

豊田自動織機には、大学時代より継続的にご支援いただくとともに、2022年には陸上部の一員として活動する中で、駅伝も走らせていただきました。2023年の退社後も引き続き温かいご支援があったおかげで、プロとしての活動を充実させることができました。

今の私があるのは、豊田自動織機のおかげです。

これからも、できる限り自身の枠組みに捉われない活動形態は継続いたしますが、創立100 年という記念すべき年に、再び豊田自動織機の名を背負って走れることを誇りに思います。

今後とも、多くの方々のお気持ちを力に変えながら、一歩一歩踏み出してまいりますので、よろしくお願いいたします。