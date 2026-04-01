Image: RuggedSear

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キャンプの調理道具、あれこれ揃えるとけっこうかさばるのが難点。できるだけ省スペースでマルチに使えるアイテムがあったら……。

そんな悩みを解決してくれたのが「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」。鍋・蒸し器・グリルプレート・まな板を含む8機能がコンパクトにまとまりで、ソロ〜デュオキャンプにも相性抜群なギアなんです。

実際に筆者がキャンプ場で使ってみたレポートになっているので、これからのアウトドアシーズンに向けてぜひ参考にしてみてください。

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収納性も機能も十分なマルチクッカー

Photo: junior

こちらが「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」。アノダイズド加工のアルミ合金製で高級感やミリタリー感は抜群。そしてコンパクトにまとまり、いかにもキャンプギアという佇まいがたまりませんね。

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各パーツはスタッキング収納できるのもポイントで、すべて展開すると鍋、蒸し器、グリルプレート、さらにはまな板など8つのパーツが登場。

これだけの多機能さが小さなお弁当箱程度に収まるのはかなり優秀ですよ。

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さらに筆者好みだったのがこのスクエア型フォルム。荷物を減らしたい登山などでは食材や他の道具も入ると省スペース化できますが、本製品も袋麺がすっぽり入って便利でした。

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キャンプ熱源の定番、OD缶（110サイズ）もご覧の通り収納OK。まだ余裕があるのでカトラリーやバーナーも収められます。ソロやデュオキャンプなら、「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」だけでもキッチン周りの準備がほぼ完結できますね。

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鍋は目盛り付きだから計量カップも不要。

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フタを裏返すとすりおろし器や湯切り付きまな板に早変わり。大きな食材でなければ快適にカットできましたよ。とにかく機能が充実していて、メーカーさんのキャンプ解像度が高いのが感じられます。

同時調理もお手の物

Photo: junior

本製品の目玉機能が“同時調理”。省エネかつ省スペース、そして時短とキャンプ飯に嬉しい付加価値が生み出せます。

ということで今回は鍋と蒸し器を使って袋麺と点心の同時調理にトライしてみました。

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点心の方が袋麺より調理時間が長いため、先に点心をセット。ある程度火が通ったところで下の鍋に袋麺を投入。

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袋麺の調理では少し吹きこぼれそうなシーンもありましたが、数分ほどで上手にできました。食材による時間調整や水分量調整には多少慣れは必要なものの、使い方で難しい点はありません。

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1品ずつの調理だと冷めてしまうことも多いですが、「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」なら同時にホカホカのできたてを楽しめるのが、何よりも嬉しいポイントでした。

グリルも優秀

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付属のグリルプレートは鍋本体のハンドルを流用するタイプですが、脱着も簡単なので何も難しい点はありません。

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ノンスティック加工のおかで目玉焼きもスルッと取り出せました。シンプルに使いやすく、料理の失敗を減らしてくれるこの設計、ストレスフリーで間違いなく初心者にもオススメできる性能かと。

Photo: junior

専用ケースに入っている姿は小さなお弁当みたい。コンパクトで重量も600gと軽いので、ソロ〜少人数キャンプにはぴったりですね。

これ1つで「炊く・蒸す・焼く・茹でる」が完結する心強い相棒、みなさんもお迎えしてみませんか？

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりRuggedSearより製品貸与を受けております。