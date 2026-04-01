今年のiPhoneは面白いものになるはず。iPhone 18シリーズのほか、折りたたみモデルまで期待されていますからね。

さらにその先の2027年は、19を飛ばしてiPhone 20が登場するかもとの噂です。2017年、iPhone 8とともに発表されたiPhone Xは、ホームボタンの無い次世代なスタイルでした。iPhone 20でも同じようなサプライズが期待されているワケです。

iPhone全面ディスプレイ化には技術の壁が…

このサプライズのひとつとして噂されているのが、iPhone 20は全面がディスプレイになるというもの。

ノッチもなく、ベゼルも最小限に抑えられた、ジョニー・アイブが長年夢見た「ガラス板」としてのiPhoneです。

しかし、9To5MacによるとAppleはディスプレイ下埋め込み技術の開発に苦戦しているとのこと。それゆえiPhone 20でのガラス板化は見送り、かわりにDynamic Islandの縮小にリソースを注ぐ可能性が高いとみています。

ちなみに今年登場予定のiPhone 18 Proでも、Dynamic Islandの小型化は噂されています。こんなリークも見つかっているので、小型化に注力しているのは事実なのかも？

Able to share this now.



First look at iPhone 18 Pros shrunken Dynamic Island.



Stay the same on base models. pic.twitter.com/ocVMQLU6sw - Early Apple (@earlyappleleaks) March 27, 2026

全面ディスプレイを実現するには、Face ID関連のコンポーネントやカメラをディスプレイ下部に移動させる必要があります。そのためには赤外線センサーをディスプレイ下に埋め込むアプローチが有効とみられており、上記リーク画像の左上にみえる丸いエリアこそが赤外線センサーではないかとの指摘もあります。

iPhone 18シリーズで段階的に技術をテストし、iPhone 20でさらに仕上げたデザインをお披露目するのか。18か月後には答えがわかるでしょう。

Source: 9To5Mac