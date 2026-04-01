東京農業大・勝亦陽一教授が推奨…ボール2球を使ってのキャッチボール

少年野球の現場で、どうすれば初心者や小学校低学年の子どもたちの守備力を向上させられるか、悩む指導者や保護者は多い。ただ捕って投げる練習では、実戦で生きる体の使い方は身に付きにくい。身体動作や発育発達を科学的に研究する育成のスペシャリスト・東京農業大学の勝亦陽一教授は、守備上達に繋がる2つのボールを使った“応用キャッチボール”を推奨している。

守備では、飛んでくる打球を予測して体を瞬時に動かす能力が求められる。そこで有効なのがボール2球で行うキャッチボールだ。相手を考えながら投げ、向かってくるボールをその直後に捕球する。2つのことをほぼ同時に行い、身体操作能力を養っていくメカニズムである。

方法は段階を踏んで難易度を上げていく。まずは距離を5メートルほど取り、お互いにボールをワンバウンドで同時に投げる。可能であれば、利き腕と逆の腕でも挑戦する。次に1人がワンバウンド、もう1人がノーバウンドで同時に投げ、役割を替えて両パターンを経験する。

最後は、1人がワンバウンドかノーバウンドのどちらかを投げ、もう1人は逆の軌道で投げる。勝亦教授は「お互い2つのことを同時にやるんだけど、相手が捕りやすいように考えながら。でも、急にボールが来るので頑張ってキャッチする。この2つのことを同時にうまくやるのがポイント」と語る。

どんなボールが飛んでくるか分からない状況で、どう動くかが試される。相手が捕りやすいように力加減を調整して投げ、その直後にワンバウンドかノーバウンドかを判断して捕球しなければならない。常に考えながら様々なバリエーションをこなすことで、実戦で生きる身体操作が養われ、守備上達に繋がっていく。（First-Pitch編集部）