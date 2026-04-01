【studio CLIP × ねないこだれだ】が大優勝ーーッ！ 大人こそGETしたい♡「激かわグッズ」

いま大人の間でじわじわ人気を集めているのが、キャラクターグッズを取り入れたスタイル。とくに、チャームやキーホルダー、エコバッグなどが使いやすく今っぽい楽しみ方かも。そんな流れのなか【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、絵本「ねないこだれだ」との注目コラボアイテムが登場。可愛さと実用性を兼ね備えたラインナップから、イチオシをピックアップして紹介します。

愛らしい柄でお買い物が楽しくなるエコバッグ

【studio CLIP】「たためるエコバッグ [ねないこだれだコラボ] 」\2,490（税込）

おばけの愛らしいデザインが目を引く、気分まで上がりそうなエコバッグ。折りたたんでチャームにしまいメインバッグにアクセ感覚で付ければ、コンパクトに持ち運べます。バッグはA4が入るサイズなので、デイリーのお買い物にぴったりです。

チェーン付きミラーでいつでも身だしなみチェックOK

【studio CLIP】「おばけスライドミラー [ねないこだれだコラボ] 」\2,200（税込）

大きなおばけのモチーフが目を引く、ポーチやミニバッグなど好きなところに付けられる便利なミラー。スライド式なので、使わないときは鏡面を隠せます。薄型で持ち運びやすく、外出先での身だしなみチェックに活躍。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M