可愛いすぎるよぉぉぉ（幸）【ダイソー】大人買いしちゃう？「サンリオアイテム」

【サンリオ】のキャラクターグッズを集めたいなら、今すぐ【ダイソー】をチェックすべきかも！ 心ときめくような可愛いデザインのアイテムが、種類豊富に集まっている様子。可愛いだけじゃなく、日常的に使える便利グッズなら、大人買いしたくなる人が続出しそう。今回は、思わず集めたくなるキーホルダーやワッペンなど、ダイソーの「サンリオアイテム」をご紹介します。

鍵やバッグの目印としても活躍

「ぷちリング」「ぷちミラー」「ぷちコーム」の3タイプで登場している「サンリオキャラクターズ ラバーキーホルダーシリーズ」。ややぷっくりとした独特の触り心地に、各キャラクターごとに異なるカラー、エレガントさも漂わせる愛らしいデザインで、大人買い必至と言えそう。パッケージを開けるまで何が出るかわからない仕様で、推しキャラが出るまで買い集めてしまうかも。鍵やバッグ等に付けて、お気に入りを持ち歩くのも楽しいはず。

コレクション欲を刺激するワッペン

ハートのサングラスを頭にのせたキャラクターが可愛い、「日焼けワッペン」。手持ちのシンプルな布製トートバッグや、ポーチに付けてアレンジしてもグッド。ほんのりと日焼けをして、リゾートを楽しんでいるような姿もたまりません。キャラクターによってサングラスの色や、ポーズが異なるのもポイント。全種類集めたくなる、コレクション欲が刺激されそうです。

洋服の記名にもサンリオアイテムが活躍！

角が少し丸みのあるこちらは、名前を書いて使える「洗濯タグ用ネームシール」。洋服の洗濯タグにアイロンで貼り付けられる便利グッズとして、小さい子どもがいる家庭で特に重宝するはず。ポーズも表情も可愛いキャラクターのイラストと共に、チェックやドット、星といったポップな柄がデザインされ、眺めるたびに癒されそうです。シールの枚数が多いので、キャラクターごとに使い分けても便利かも。

乙女心がキュンとする可愛さの安全対策キーホルダー

「ハローキティ」と「マイメロディ」の顔に沿ってカットされ、それぞれのキャラクターらしい色づかいも目をひく「反射キーホルダー」。ライトを当てると反射する仕様になっており、交通量のある暗い夜道での事故防止対策にぴったり。ラメのようなキラキラ感は、乙女心にきゅんと響きそう。厚みがあまりなく軽いので、子どもの持ち物に付けても邪魔になりにくそうです。

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writer：S.Hoshino