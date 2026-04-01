ライフスタイル界の大御所、マーサ・スチュワート(84)が、理想の男性像について率直に語った。ピープル誌のインタビューで、外見や性格、そして経済力まで含めた条件を明かしている。



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マーサは1990年、29年間連れ添った元夫のアンドリュー・スチュワート氏と離婚後、マイクロソフトのソフトウェア設計者でビリオネアのチャールズ・シモニー氏や、メディア実業家のモーティマー・ザッカーマン氏、俳優のアンソニー・ホプキンスらと交際してきた。



理想のタイプについてマーサは「いろいろあるわね。見た目が良くて、ハゲていてもいなくても気にしない。頭の形がきれいなら、それでいいの」と語り、さらに「歯がきれいで、笑顔が素敵な人がいいわ」と続けた。



また「賢くて、ユーモアのある男性」が理想だとしたうえで、経済力については笑いながら「お金持ちだと助かるわ。すごくお金持ちなら、もっといい。飛行機とヨットがあったら最高ね……私、ヨットが大好きなの」と本音を明かしている。マーサ自身の資産は約5億5000万ドル(約825億円)とされる。



今月初めには、自身が「良い相手」である理由についても言及。ページ・シックスに「私はすごく良い相手よ。料理もできるし、掃除もできるし、家のことは全部わかっている。完璧な主婦スキルを持っているもの」と自信たっぷりに語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）