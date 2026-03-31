車両名：ミツビシ デリカD:5

ホイールサイズ：16inch 7J +35

タイヤサイズ：245/70R16

現在進行形のSUV＆4WDブームのなか、シーンの中心的存在といえるホイールブランドが「DELTA FORCE（デルタフォース）」だ。

ブランドの原点となる「OVAL（オーバル）」は、ビードロック風リムと12個のホールを持つオーバルデザインに、センターへ向かって大きく落ち込むディープコンケーブ形状が特徴。装着するだけで、SUVや4WDを力強いオフロードスタイルへと引き上げる存在だ。

車両名：スズキ ジムニーノマド

ホイールサイズ：16inch 6J -5

タイヤサイズ：225/75R16（要加工）

第2弾として登場した「OVERLANDER（オーバーランダー）」は、OVALの立体的なシルエットを受け継ぎつつ、大胆で力強い2×5スポークを採用。アグレッシブな走りに耐えうるタフさにスポーティさを加えたデザインで人気を集めている。

どちらもデリカD:5やジムニー・シエラなどの人気車に向けた専用サイズを用意。ホイール交換だけで“今どきの4WDスタイル”を実現できる2本だ。

車種専用設計で人気SUVにジャストフィットするホイール

デルタフォースは、人気のSUVや4WD車に特化したホイールブランド。ビードロック風リムやコンケーブディスクといった力強くタフな立体感あふれるギミックにより、国内のオフロードカスタムシーンをけん引してきたブランドだ。

なかでもデルタフォースの人気を不動のものにしたのが、「OVAL（オーバル）」と「OVERLANDER（オーバーランダー）」。デリカD:5やジムニー・シエラといった人気のSUV&4ＷＤ車に向けた専用サイズを設定している。純正フェンダーとのバランスやタイヤサイズまで考慮しているため、難しいセッティングをしなくても完成度の高いカスタムスタイルが手に入る。カスタムビギナーでも安心して選べるホイールだ。

DELTAFORCE 『OVAL（オーバル）』の特徴

車両名：ミツビシ デリカD:5

ホイールサイズ：16inch 7J +35

タイヤサイズ：235/70R16

ディープコンケーブが生む、圧倒的な立体感と存在感

ディスクは、12個の丸みを帯びたオーバルホールデザインを採用。ホール形状に加えて、リム側を斜めにカットすることで、スポークの足長感を高めている。無骨過ぎないデザインにより、オフテイストとスタイリッシュさを両立しているのがポイントだ。

外周にはビードロック風リムをマッチング。ドリルドピアスやスクエアのディンプルを並べることで、本格オフローダーさながらの雰囲気を手に入れている。



SUVの足元に迫力を生むディープコンケーブデザイン



OVAL（オーバル）のアグレッシブさを際立たせるのが、センターへ向かって大きく落ち込むディープコンケーブデザインだ。深いリムから急激に立ち上がったディスクが、ホイール中央に向かって大胆に落下する立体的な造形により、SUVや4WDの足元に強烈なインパクトを与えてくれる。

なぜ、それまでのコンケーブ形状が手に入るのか？ その理由が車種専用サイズの採用だ。インセットやブレーキサイズ、フェンダー形状などを車種ごとに緻密に計算することで、彫りの深い立体的なデザインを実現しているのだ。

サイズ・カラー・価格

専用設計だから“履くだけでキマる”安心感

OVALは、デリカD:5やジムニー・シエラといった人気SUV＆4ＷＤ車に向けた専用サイズを用意。車種ごとのフェンダーバランスやタイヤサイズを考慮して設計されているため、難しいセッティングをしなくても完成度の高いスタイルが手に入る。

見た目の迫力だけでなく、日常使いにも配慮した設計もポイントだ。現在、16車種にジャストなサイズを展開している。

■OVALの車種専用サイズ

・デリカD:5（2007－2019/2019～/26系） ・ジムニー（JB64) ・ジムニー・シエラ(JB74) ・ハイエース（200系） ・RAV4 ・ランクル・プラド ・アルファード ・エクストレイル ・ランクル200 ・ランクル300※ ・ジープ・ラングラー ・メルセデスベンツGクラス ・ランドローバー・ディフェンダー

※18インチ＆20インチの設定あり

オフロード感を高めるカラーラインアップ

マットブラック マットスモークポリッシュ ブラックマシニング

カラーリングは、標準でマットブラック、マットシルバー、ブラッシュド、コンポジットバフブラッシュド、バフフィニッシュを設定。コンポジットバフブラッシュドは、全面バフフィニッシュした後に、天面をブラッシュドして仕上げたもの。側面のみバフフィニッシュになっている。

価格は19インチで9万7350円～、20インチで11万1000円～、21インチで12万4850円～、22インチで15万7300円～。

ホイールのスペシャリスト『カーポートマルゼン』が

似合うカテゴリーやカスタムを伝授！

OVALの特徴をこれまで紹介してきたが、最後にホイールとタイヤのスペシャリスト・カーポートマルゼンに〝似合うカテゴリー〟や〝カスタムの方向性〟などを伝授してもらおう！

カーポートマルゼンは、アルミホイール・タイヤを中心に自動車用品を扱うタイヤ＆ホイール専門店。公式サイトでは車両情報に合わせた適合データ表示で商品検索ができ、セット購入時は組み込み・エアー調整・バランス調整済みで出荷。取付は各店舗での作業に加え、全国の協力店紹介にも対応する。

https://www.maluzen.com/

カーポートマルゼンが『OVAL（オーバル）』をチェック！

カーポートマルゼン東大阪店

中野さん

タイヤ＆アルミホイール大型専門店のカーポートマルゼンは、店頭販売だけでなくEC（通販）でも全国に向けて販売している。「東大阪店はホイール＆タイヤを中心に取り扱いながら、ルーフラックやラダーラックなどのアウトドア系パーツも扱かっています。足まわりだけじゃなく、遊びにも強い店舗なんですよ！」と中野さん。

どんな車両にあう？ ミニバン／SUV／4WD・クロカン系に相性バッチリです。

アウトドア寄りの車両に“ギア感”を足したいときにハマります。 ハマる方向性は？ リフトアップ／オフ寄りでもしっかり成立します。

アーバンオフでも「ちゃんとオフっぽい」雰囲気が作れます。 このホイールの推しポイントは？ 立体感（コンケイブ／ディープ感）が映える造形が特徴。足元の“奥行き”がしっかり出ます。 どんな人におすすめ？ 週末は山・海・川へ出かけるけど、平日は街乗りがメインという人におすすめです。“遊びも日常も”を1セットでカッコよくしたい方向けです。 ホイールを選ぶ時のサイズ感は？ 大径に振るより、同インチのまま太さ／インセットで攻めるのが似合います。

出ヅラや迫力で“効かせる”タイプです。 似合うカスタムジャンル／完成度が上がる合わせ技を教えて！ ジャンルは ツーリング／アウトドア（ギア感） と オフロード／アーバンオフ（ゴツさ）が相性◎。 リフトアップ＋フェンダー周り（オーバーフェンダー／モール）＋ルーフラック／キャリアも合わせてカスタムすると一気に完成度が上がります。 このホイールと相性の良いタイヤは？ ワイルド（ゴツゴツ・外遊び）な形状のAT／MT／RT といったタイヤカテゴリと相性抜群です。 「この車両に合わせたらハマる」想定車種は？ デリカD:5／RAV4／ランクル250

DELTAFORCE 『OVERLANDER（オーバーランダー）』の特徴

車両名：スズキ ジムニー ノマド

ホイールサイズ：16inch 7J -5

タイヤサイズ：215/70R16

2×5スポークが生む力強さとスポーティさ

OVERLANDER（オーバーランダー）の名前は、クルマで寝泊まりしながら長距離を旅する「オーバーランドスタイル」にの由来する。過酷な環境でも走破できるタフさをテーマに開発されたモデルだ。



ブランドの象徴ともいえるディープなコンケーブ形状を継承しながら、2×5スポークデザインを採用。大胆で力強いスポーク形状は、悪路の泥詰まりを軽減しながらも都会的な印象を与えるバランスのとれたデザインとなっている。

立体感を強調するコンケーブと造形美

外周はビードロック風リムを採用し、ドリルドピアスやスクエアのディンプルを配置。オフロードホイールらしいタフな印象を強調している。ピアスボルトを備えたセンターキャップと合わせ、メカニカルな雰囲気を醸し出しているのもポイントだ。

すべてのサイズでフローフォーミング製法を採用。リムに圧力をかけるスピニング加工により、軽さと強度、剛性を高めている。

【フローフォーミング製法とは？】

鋳造したリム部分を高圧で引き伸ばして成形する技術。高い圧力を加えることでアルミの密度が高まり、鍛造並みの強度と、軽量化を両立させている。

サイズ・カラー・価格

よりハードなオフスタイルに仕立てる車種専用サイズ

OVERLANDERは、よりハードなオフロードスタイルにマッチするサイズをラインアップ。デリカD:5やジムニー・シエラ、RAV4、ランクル300、ランドローバー・ディフェンダーといった本格SUV&4WDに向けた車種専用サイズを設定している。

車種ごとに最適なサイズを用意することで、難しいセッティングをせずとも完成度の高いスタイルが手に入る。現在、8車種に向けた専用サイズを用意する。

■OVERLANDER車種専用設定

・デリカD:5（2019～/26系） ・ジムニー・シエラ(JB74) ・ハイエース（200系） ・RAV4 ・ランクル300※ ・ランドローバー・ディフェンダー

※18インチ＆20インチの設定あり

オフスタイルとの親和性の高いカラーを用意

マットブラック マットスモークポリッシュ

カラーリングは、16＆17インチではマットブラック、マットスモークポリッシュ、18＆20インチはサテンブラック1色のみとなっている。

16インチで5万3900円～、17インチで6万1600円～、18インチで9万200円、20インチで11万5500円となっている。

ホイールのスペシャリスト『クラフト』が

似合うカテゴリーやカスタムを伝授！

OVERLANDER（オーバーランダー）の特徴をこれまで紹介してきたが、最後にホイールとタイヤのスペシャリスト・クラフトに〝似合うカテゴリー〟や〝カスタムの方向性〟などを伝授してもらおう！

クラフトは、乗用車用タイヤとアルミホイールを中心に自動車用品・部品の販売サービスを行う「タイヤ＆ホイールの専門店」。1972年創業で、店舗では3Dアライメントなどのピットサービスに対応し、PIT予約も用意。買取・下取にも対応し、URBAN OFF CRAFT併設店など、ドレスアップから四駆カスタムまで相談しやすい体制が特徴だ。

https://www.craft-web.co.jp/

クラフトが『OVERLANDER（オーバーランダー）』をチェック！

アーバン オフ クラフト鈴鹿店

長縄店長

BMW M3のオーナーでもあり、輸入車の相談にも強い長縄さん。輸入車であることを理由に他店でカスタムを断られたオーナーの駆け込み寺になることも多いという。

スポーツカー、ホンダ車、輸入車、アーバンオフ系と、鈴鹿店が得意とするジャンルの広さはクラフト全店の中でもトップクラスだ。



どんな車両にあう？ SUV、4WD、クロカン系と相性抜群です。とくにリフトアップした車両や、オフロードテイストを強めたいモデルにしっかりハマります。 ハマる方向性は？ リフトアップを取り入れたオフ寄りのカスタムと好相性です。アーバンオフのような街乗りベースの仕様でも、しっかり“ゴツさ”を演出できるのが魅力です。 このホイールの推しポイントは？ 骨太な5本スポークに、デルタフォースらしいコンケーブを組み合わせたデザインが大きな魅力です。鋳造ホイールの先進技術であるフローフォーミング製法を採用して、見た目の迫力と性能面を高いレベルで両立しているところも見逃せません！ どんな人におすすめ？ ルックスだけでなく、性能面にもこだわりたい方におすすめです。タフな見た目を求めながらも、しっかり走りや軽さにも配慮したいユーザーに向いています。

ホイールを選ぶ時のサイズ感は？ インチダウンしてタイヤの扁平を厚くし、ファットに履かせるスタイルもおすすめです。細身よりも、厚みのある力強い足元づくりがよく似合います。 似合うカスタムジャンル／完成度が上がる合わせ技を教えて！ オフロード系やアーバンオフ系のカスタムと好相性です。リフトアップを組み合わせることで、OVERLANDERの骨太なデザインとコンケーブの迫力がさらに引き立ちます。 このホイールと相性の良いタイヤは？ ワイルドな印象を強めるAT、MT、RTと相性抜群です。ゴツゴツ感のあるトレッドパターンを組み合わせることで、ホイールの持つオフ感をより際立たせることができます。 「この車両に合わせたらハマる」想定車種は？ デリカD:5、ジムニー・シエラ、ランクル250

まとめ：

DELTA FORCEの「OVAL（オーバル）」と「OVERLANDER（オーバーランダー）」は、装着するだけでSUVや4WDを力強いオフロードスタイルへと引き上げてくれるホイールだ。ディープコンケーブが生む立体的なデザインに加え、車種専用サイズによるジャストフィット設計も大きな魅力。

デリカD:5やジムニー・シエラをはじめとする人気SUVに向けて、ホイール交換だけで完成度の高いオフロードスタイルを手に入れることができる。SUVカスタムを始めたい人にも、より個性的なスタイルを求める人にもおすすめできる、注目のブランドだ。

（編集協力：株式会社フォース）

取材協力

アーバン オフ クラフト鈴鹿店

住所：〒513-0815 三重県鈴鹿市西玉垣町15-2

TEL：059-381-4311

営業時間：平日・土曜 10:30～19:30／日祝 10:00～18:00

定休日：水曜日・不定期火曜日

https://www.craft-web.co.jp/shops/suzuka__urban/

カーポートマルゼン東大阪店

住所：〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-1-5

TEL：0120-911-787（フリーダイヤル）／06-6748-7666

営業時間：AM10:00～PM7:00（全日）

定休日：毎週水曜日（2月1日～10月31日）

https://www.maluzen.com/store/higashiosaka-store.html