１月にデビューした５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ」が、飛躍を目指して奮闘している。高い歌唱力を武器に海外での活躍にも期待がかかる平均年齢１８・８歳の若き新星。このほど初めてスポーツ紙のインタビューに応じ、グループのアピールポイントや４月１日リリースの２枚目シングル「ＵＳＯＴＳＵＫＩ」などについて語った。（松下 大樹）

「ＢＭＳＧ」の代表を務めるＳＫＹ―ＨＩが主宰したオーディション番組「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＰＩＥＣＥ」から誕生したＳＴＡＲＧＬＯＷは、昨年９月に活動を開始。今年に入ってからはファンの前に立つことも一気に増え、ＫＡＮＯＮ（１９）は「『こんなに歌うことない！』というくらい歌う機会がありますし、自分たちでも成長を感じます」と充実感をにじませる。ＴＡＩＫＩ（１８）も「これから先、どんな景色が待ってるんだろうってワクワクできるような毎日です」と目を輝かせた。

一番の魅力は、全員がソロアーティストとしても活躍できる歌唱力。好きな音楽や得意とする音域は様々だが、ＧＯＩＣＨＩ（１９）は「バランスが本当に“神”」と胸を張る。ヒップホップからバラードまで多種多様な音楽にも対応でき「どのジャンルの曲を出したとしても引っ張っていける人がいるし、全員がついていける。この５人以外ないなって思えるような良いバランスでやれてると思います」と自信を見せた。

その言葉は既に結果として示し始めており、デビュー曲「Ｓｔａｒ Ｗｉｓｈ」は初週でオリコン週間シングルランキングの１位を獲得。ＮＨＫ「Ｖｅｎｕｅ１０１」など音楽番組にも引っ張りだこで、ＲＵＩ（１８）は「日々が貴重な経験の積み重ね。一つひとつ、忘れたくないです」とかみ締める。

エープリルフールにリリースする新曲「ＵＳＯＴＳＵＫＩ」は、爽やかなビートが響く曲調でありながらも大切な人を傷つけた後悔を歌う失恋ソング。「愛してるよ」など真っすぐな言葉も歌詞にちりばめられ、ＫＡＮＯＮは「ストレートで解釈しやすいからこそ、気持ちが自然と声に乗る。エモい曲、“エモ曲”です」とアピールした。

これから目指す場所についてＧＯＩＣＨＩは「もちろん、大きいステージに立ったりいろんな国でライブするのに憧れる」と即答。加えて「路上ライブとかも良いなと思いますし、規模以外のところにもこだわっていけるグループは格好良いんじゃないかなと思う」とし、ＡＤＡＭ（２０）も「等身大であり続けることを大事にしつつ、より多くの人に幸せを届けることが僕たちの永遠のテーマです」と熱弁した。唯一無二のハーモニーを輝かせ、スター街道を駆け上がっていく。

〇…スポーツ報知では２日からメンバーのソロインタビューをＷＥＢ限定で５日連続掲載します。５人それぞれが語る今の心境や今後についてなど、詳しくお伝えします。

◆ＲＵＩ（るい）２００７年６月１日生まれ、１８歳。東京都出身。中学生のときにＳＫＹ―ＨＩからスカウトされて「ＢＭＳＧ」の練習生に。

◆ＴＡＩＫＩ（たいき）２００７年７月２８日生まれ、１８歳。東京都出身。４歳の頃からラップに取り組む。

◆ＡＤＡＭ（あだむ）２００５年４月２４日生まれ、２０歳。東京都出身。サッカー歴８年。英語、韓国語も操るトリリンガル。

◆ＫＡＮＯＮ（かのん）２００６年４月３日生まれ、１９歳。福岡県出身。大の巨人ファン。スポーツ報知のＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」も欠かさずチェック。

◆ＧＯＩＣＨＩ（ごいち）２００６年１２月１４日生まれ、１９歳。埼玉県出身。小学生の頃からダンススクールに通う。