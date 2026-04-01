◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日・英ロンドン＝ウェンブリー）

日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。前半２３分にカウンターからＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。

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英ＢＢＣニュースはイングランドの敗戦を受け「Ｗ杯前の最後のホームゲームで敗れる、残念な結果に。キャプテンであり歴代最多得点記録保持者のハリー・ケインが練習中に負傷したため欠場したが、イングランドの攻撃力不足は、彼の不在を改めて浮き彫りにした」と手厳しく伝えた。

またＢＢＣは「ブライトンの三笘薫が華麗なカウンターアタックを決め、日本が勝利。アジア勢として初めてイングランドを破った。ピックフォードのイングランド代表での１０試合連続無失点という記録を途絶えさせた」と快挙を報じた。一方、「トゥヘル監督は、正真正銘のストライカー（ケイン）を欠くチームに偽９番を起用したが、この試みは失敗に終わった」とホームチームの低調な出来を嘆いた。

採点も掲載されており、三笘がプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれ両軍トップの８・１７（１０点満点）。伊東純也が７・３９で続き、アシストの中村敬斗が７・３５、佐野海舟（７・３２）、堂安律（７・２６）、鈴木彩艶（７・２２）、渡辺剛（７・１７）、鎌田大地（７・１６）、上田絢世（７・１４）らと続き、日本は軒並み高得点となった。イングランドはＭＦアンダーソンの５・９７が最高得点だった。