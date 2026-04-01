◇国際親善試合 イングランド0―1日本（2026年4月1日 ロンドン）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に1ー0で勝利。前半23分、MF三笘薫(28＝ブライトン)が先制ゴールを挙げ勝利に貢献した。

入場券完売となった9万人収容を誇る「サッカーの聖地」ウェンブリーで森保ジャパンが歴史的1勝。約16年ぶり4度目の対戦で待望の初勝利を飾り、通算対戦成績を1勝1分け2敗。アジア勢としても対イングランド戦（1勝4分け7敗）は初勝利となった。

ボランチとして攻守で存在感を放ったMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）は試合を振り返り「自分たちが理想としていたゲーム展開に持っていくことができたし、やっぱりまだこういう（高い）レベルのチームとの差は感じますけど、普通に自分たちが勝てるレベルまで上がってきてると思う」とうなずいた。一方で「もっとよくできると思う。いろいろ課題も出たと思う」とさらなる高みを見据えた。

得点につながった三笘との守備については「自分たちが（中盤を）うまく締めないと、ポケットでどんどんやられるなと思っていた。チームとして締めることができて、（ボールを）取ってから後ろじゃなくて、前にプレーできて、うまくカウンターを打てた」と手応えを示した。

この日は2シャドーに三笘と伊東が入り、ウイングバックの左を中村、右を堂安が務めた。シャドーの位置に三笘が入るメリットについては「（ボールを）取ってから前に推進力があるというのはチームとして凄い大事なこと。現代サッカーではやっぱり推進力が大事だと思うので、自分たちにとっては凄く良いこと」と持論を語った。

さらに「（三笘）薫、（伊東）純也君だけではなくて（中村）敬斗も（堂安）律も前にグイグイ行けるし、（上田）綺世も凄い体張ってくれてポストプレーもしてくれる。交代の選手が出てもまた違った色を出してくれる」とチーム状態に自身を見せた。