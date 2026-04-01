日仏両政府が、高市首相とマクロン大統領による１日の会談に合わせて発表する原子力と核融合のエネルギー協力に関する首脳共同声明案が判明した。

緊迫化する中東情勢を念頭に、化石燃料依存からの脱却を図るため、原子力発電所の長期運転化や次世代原子炉「高速炉」の開発協力などで合意する。

マクロン氏は３１日に３年ぶりに来日し、４月１日に東京都内で首相と会談する。全体の首脳共同声明のほかに、分野ごとの共同声明も発表する。首脳会談に先立ち、１日には日仏の外務・防衛閣僚会合（２プラス２）も都内で開く。

エネルギー協力の首脳共同声明案では、原子力協力が日仏関係の「主要な優先事項の一つ」だと強調し、既存原発の安全な長期運転に向けて専門知識の共有や人材育成での協力推進を掲げた。

両国が蓄積した技術を生かし、高速炉の実用化に向けた協力を加速させ、「今世紀半ばまで」に実証用高速炉の開発を進めるとの共通目標を確認する。使用済み核燃料再処理工場（青森県六ヶ所村）の安全運転に向け、日仏実証研究など核燃料サイクルに関する協力も推進する。欧州やインド太平洋地域をはじめとした原発導入の支援も行う。

核融合では、日米欧などがフランスに建設中の国際熱核融合実験炉「ＩＴＥＲ（イーター）」などを通じた開発協力を推進する。

保健分野の共同声明案では、世界規模の感染症大流行への対処や、保健・医療分野での人工知能（ＡＩ）などの技術革新で連携強化を確認する。