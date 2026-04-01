池山ヤクルトに必要な「長打力」――アピールした26歳「前の打者がホセなので…」カギを握る“5番打者”の存在
5番に座る増田が2ランを放ち、長打力を発揮した(C)産経新聞社
ヤクルトが3月31日、広島を相手に8−3で勝利し、開幕4連勝を飾った。本拠地・神宮球場での開幕戦で勝利の立役者となったのは、野手では「4番」のホセ・オスナ、「5番」の増田珠だ。
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1点をリードした4回一死、オスナに待望の今季1号となるソロアーチが飛び出して2点目が入った。中堅バックスクリーンへ叩き込むと、開幕から4番に座る主砲は5回にも適時打を放ち、この日2打点を挙げた。
そのオスナの後ろを任されている増田も打棒がさく裂。4回に左翼への二塁打を放つと、5回には今季1号2ランを左翼席へ運んだ。その他の打席でも死球、四球と4打席すべてで出塁した。
「目標としているのは長打」と話す増田は「引っ張った打球が角度をつくというのが今年のテーマなので、そういうところでいい形になって良かったなと思う。引き続き頑張りたい」と、2本の長打に手応えを得た様子だった。
昨季は代打での打率が.350（40打数14安打）と勝負強さを発揮したが、今季はレギュラー獲りに向けて「一心」に練習に励んでいる。開幕前から「右翼で出られるように、シーズンを通して頭からいけるように。相手投手に対して、しっかり自分の打ちたいタイミングで入っていく」と口にし、右翼のポジションでスタメン確保に挑む。
26歳は5番を任されていることについて「あまり意識しないようにしている」と述べた上で、「前の打者がホセなので、勝負を避けられる場合もあると思う。そういうところでしっかりと自分のバッティングができるように、チームの勝利に少しでも貢献できるような打席をより多く重ねていきたい」と意気込みを語った。
つば九郎も活動を再開した神宮で、ヤクルトらしいチーム一丸の野球で快勝。さらに、池山隆寛監督が求める長打力を発揮できる“5番打者”の存在は打線のカギとなるだけに、増田にとって大きなアピールとなった。
[文:別府勉]