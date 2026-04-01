池山ヤクルトに必要な「長打力」――アピールした26歳「前の打者がホセなので…」カギを握る“5番打者”の存在

5番に座る増田が2ランを放ち、長打力を発揮した(C)産経新聞社

ヤクルトが3月31日、広島を相手に8−3で勝利し、開幕4連勝を飾った。本拠地・神宮球場での開幕戦で勝利の立役者となったのは、野手では「4番」のホセ・オスナ、「5番」の増田珠だ。

【動画】長打力発揮！増田珠が今季1号アーチ 帰ってきたつば九郎も出迎える

1点をリードした4回一死、オスナに待望の今季1号となるソロアーチが飛び出して2点目が入った。中堅バックスクリーンへ叩き込むと、開幕から4番に座る主砲は5回にも適時打を放ち、この日2打点を挙げた。

そのオスナの後ろを任されている増田も打棒がさく裂。4回に左翼への二塁打を放つと、5回には今季1号2ランを左翼席へ運んだ。その他の打席でも死球、四球と4打席すべてで出塁した。

「目標としているのは長打」と話す増田は「引っ張った打球が角度をつくというのが今年のテーマなので、そういうところでいい形になって良かったなと思う。引き続き頑張りたい」と、2本の長打に手応えを得た様子だった。