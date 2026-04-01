◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日・ウェンブリー）

日本はＦＩＦＡランク４位の強豪イングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。

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イングランドのトゥヘル監督は失点シーンについて「ボールロストのあと、６対３で数的優位の状況だったのに決められてしまった。それは三笘が最高レベルの選手だからだ」と首をかしげた。

日本については「ビルドアップが多彩」「非常にインテンシティーが高い」「連係が複雑」と総評。「予想通り、洗練されていた」などと語った。

会見では地元メディアから厳しい指摘も飛び交った。指揮官は「ケインが欠けて、ライスやサカも離脱しており、影響はあった。７、８人がいなかったんだ」と語り「この負けから学ばないといけない」と淡々と語った。

日本はイングランドと１６年ぶり４度目の対戦となり、約８万人が駆けつけた敵地で初白星。前半２３分に自陣からの電光石火のカウンターで三笘が先制点。終盤は押し込まれたが、無失点で切り抜けて１点を守り抜いた。