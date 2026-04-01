◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日、英ロンドン＝ウェンブリー）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が、サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表（同４位）に１―０で歴史的勝利を挙げた。

前半２３分に中盤でのボール奪取からカウンターを繰り出し、中村敬斗のクロスを三笘薫が右足シュートを流し込んで日本はファーストシュートで先制した。

後半はホームで負けられないイングランドの猛攻を浴びるが、ＧＫ鈴木彩艶の好セーブや集中力の高い全員の守備もあり、シャットアウト。過去３度戦い、１分け２敗だったＷ杯優勝候補から、大きな自信を付ける勝利を手にした。

今回の英国遠征は、本来の主将のＭＦ遠藤航、中心を担ってきたＭＦ南野拓実がメンバーから外れていたため、チームキャプテンにはＭＦ堂安律が指名された。スコットランド戦はベンチスタートで試合開始から主将マークを巻いたのは、この日が初めてだった。右ウィングバックで先発して、豊富な運動量と、攻守の切り替えの早さで連動した攻撃や守備では球際の強さを発揮するなど、さすがの存在感を示した。“キャプテン初陣”を歴史的１勝で飾り、「僕が巻いて負けたと言われるのも嫌なので。航くんはずっと勝っているし、拓実君はブラジル（戦）で勝ったし、でも俺が一番ハードル高いんじゃないかなって」と笑顔で振り返った。

先行逃げ切りで勝ちきった試合内容についても「非常に大きかったと思います。前半１―０になった時点でハーフタイムにもそういう話し合いがありましたし、こういう試合をポジティブにできるようになっていこうという話になったので。常にＷ杯を想定しながら、リアリティーを持ちながら試合に臨めていたので、いい試合ができた」と手応え十分。英国遠征を２連勝で締めくくり「両方アウェーだったので、僕ら的に日本でブラジル戦をやったときにああいう試合ができるのは大体想像ができるかもしれないですけど、アウェーで無失点で、少しナーバスになりがちなゲームをものにできるのはＷ杯を想定した意味では非常に重要な試合ができた」とうなずいた。