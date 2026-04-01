＜1日（水）の天気＞

西日本は雨になるでしょう。東日本は午後から雨になりそうです。関東は午前中は晴れ間がありますが、午後になると次第に雨が降りだします。1日（水）夜から2日（木）朝にかけては、海沿いで雨が強まるでしょう。東北は1日（水）夜から雨になりそうです。西日本や東日本の満開を迎えたばかりの桜は、今回の雨ではまだそれほど散ることはないでしょう。

＜日中の気温＞

西日本は先月31日（火）より8℃くらい低くなるでしょう。3月下旬並みになりそうです。東日本は先月31日（火）と同じくらい、北日本は先月31日（火）より高いところが多いでしょう。東京は雨が降りだすまでは比較的暖かくなりますが、雨が降りだすと気温が下がり、夕方以降はヒンヤリしそうです。

札幌 14℃（4月下旬）

仙台 14℃（平年並み）

新潟 15℃（平年並み）

東京 18℃（平年並み）

大阪 17℃（平年並み）

福岡 16℃（3月下旬）

＜週間予報＞2日（木）の午前中まで雨が残るところがあるでしょう。日中は天気が回復に向かいそうです。3日（金）は全国的に晴れて、西日本や東日本は青空の下でお花見を楽しめるでしょう。4日（土）は全国的に雨になり、西日本や東日本では散ってしまう桜もありそうです。