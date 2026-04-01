ドジャースは3月31日（同4月1日）、ガーディアンズ戦で山本由伸投手（27）と人気キャラクター「ヨッシー」のコラボボブルヘッドを配布する。

米国時間本日公開の映画『The Super Mario Galaxy Movie』のコラボレーション企画で、この日は先着4万人に任天堂の人気キャラクター・ヨッシーのボブルヘッド人形が配布されるイベント日。開場前には人形を目当てにドジャースファンはもちろん、スーパーマリオファンも多数行列をつくり、コスプレをする人も多数。先頭のファンは現地時間午後7時10分試合開始にもかかわらず、午前4時から並ぶほどで午後2時時点で約300人以上が開場を待つ熱狂ぶりだった。

行列に並んでいたデービッド・モールさんは「僕たちは全然野球のことを知らなくてスーパーマリオファンなんだ。先着4万人と聞いたから凄く神経質になって早めに球場にきたよ。ボブルヘッドをもらったらすぐ球場を離れてきょう公開の映画を2人で見に行くよ」とコメント。ダニエルさんは並んでる別の人にこの日大谷翔平が投げて打つ日だと聞かされ「その選手のことはよく知らないが、そんなに凄いのか？投げて打つのは珍しいことなのか？少し見てみようか」と大谷の存在すら知らず、興味津々の様子だった。

また、ドジャースのクラブハウスではスコット、クライン、ロブレスキがヨッシーのボブルヘッドを持って山本にサインをもらう姿もあった。