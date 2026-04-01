「ブルージェイズ−ロッキーズ」（３１日、トロント）

ロッキーズの菅野智之投手が第２戦を前に自身のＸに新規投稿。ブルージェイズ・岡本和真内野手との２ショットをアップした。

白熱の勝負から一夜明け、試合前のフィールドで笑みを浮かべた２人。元巨人のエースＶＳ４番がＭＬＢの舞台で対戦した３０日のゲームでは、三振と四球。ただいずれもフルカウントまでもつれ、菅野が雄たけびをあげるなど、至高の対戦となった。

菅野は英語で「ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ」と記し、カナダの国旗を添えた。ロッキーズとブルージェイズはリーグが違うため、同じチームに所属する限り２人の対決はオールスターやワールドシリーズになる。それだけにファンも「最高の対決でした！２人が巨人に居る頃には想像もつかないマッチアップで、観ててワクワクしました」「二人の真剣勝負、本当に見応えがありました」「この写真、涙出る 最高」「ほっこりする」「もう見納め寂しすぎるて…」といった声をあげていた。

試合では４番・三塁で出場した岡本。二回の第１打席ではベンチで菅野も見つめた中、追い込まれてから粘ったものの低めのスライダーに手が出ず見逃し三振に倒れた。