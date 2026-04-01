多額の退職金をつぎ込んで有名なエリアの別荘を買わなくても、豊かな自然で暮らす方法はあります。30代のころに群馬県の町村営別荘地にある中古物件を350万円で購入したKさん（62歳・男性）は、DIYで家を修繕しながら、独自の生活リズムで二拠点生活を満喫しています。見栄を張らずに身の丈に合った物件を選ぶことで得られる、充実したセカンドライフの実態を見ていきましょう。

「町村営別荘地」での二拠点生活

「有名なリゾート地の別荘にこだわらなくても、非日常的な環境下で暮らすという喜びを感じられます。固定観念にとらわれず、物件を探したのが正解でした」

そう笑顔で語るのは、都内の企業を早期退職し、現在は群馬県の某町村営別荘地で二拠点生活を送っているKさん（62歳・男性）です。Kさんがこの別荘地の中古物件を購入したのは、まだ30代半ばのころでした。購入価格はわずか350万円。当時の貯金でも無理なく買える金額でした。

「安いのにはもちろん理由があって、かなり手を入れる必要のある物件でした。でも、私は昔からDIYが好きだったので毎週末のように通って、2年ほどかけてリノベーションしました。床を張り替えたり、壁を塗ったりするのは楽しかったですよ」

リノベーションが終わった現在でも、シーズンごとにペンキを塗り直したり、防虫防腐剤を塗布したりと、補修整備の手間はかかります。しかし、それすらもKさんにとっては生活の潤いになっています。

「平日は山荘・週末は自宅」逆転のライフスタイル

そして何よりKさんを満足させているのが、この別荘地の環境と維持費の安さです。

「有名な別荘地ではないので、観光客が押し寄せることもなく快適に過ごせています。管理もしっかりしていて、温泉施設も併設されているんです。さらに町村営なので、年間の管理費はたったの3万円程度。これなら年金生活になっても負担になりません」

現在、Kさんは少し変わったサイクルで生活しています。一般的な別荘利用者は週末に別荘を訪れますが、Kさんは平日を山荘でゆっくりと過ごし、週末になると自宅へ帰って買い出しや用事を済ませるという生活を送っています。

「この生活リズムが一番落ち着くんです。車を30分ほど走らせれば、草津温泉にも行けます。少し足を伸ばせば軽井沢にもアクセスできるので、レジャーの拠点としても最高です」

退職金でいきなり高額な別荘を購入し、その後の維持費に苦しむシニアが多いなか、Kさんは若いうちから身の丈にあった拠点を持ち、少しずつ自分好みに育ててきました。

「定年後に別荘を探すのも楽しいと思いますが、若いうちに安くて条件の合う物件を買う方法は経済的なメリットもあります」と語ります。

退職金の使い道と移住を成功させるポイント

オカネコが実施した「退職金に関する調査」によると、退職金の失敗談の第1位は「退職金を現金で放置してしまった（20.5％）」ですが、「専門家に相談せず、一人で判断してしまった（17.3％）」という声も多く見られます。

まとまった退職金が入ると、老後の生活資金を考慮せずに高額な別荘や住宅を購入してしまうことは、老後の家計を圧迫する要因となります。Kさんのように、退職金に頼らず若いうちから安価な物件を購入し、維持費の安い町村営などを選ぶことは賢明な判断といえるでしょう。

また、地方移住や二拠点生活は理想通りにいかないことも多いのが現実です。イエコン（株式会社Clamppy）の調査データによれば、地方移住をやめた人の約7割が3年以内に離脱しています。その最大の理由は「生活環境の変化」や「買い物の不便さ」でした。

Kさんがこの生活を長く続けられているのは、週末に自宅へ戻って買い出しをするという「都会の便利さ」を手放していない点にあります。いきなり完全な移住を目指すのではなく、まずは手頃な価格の物件で生活拠点を二つ持ち、自分に合ったライフスタイルを模索することが、地方移住や別荘生活で失敗しないためのポイントになるでしょう。

［参考資料］

株式会社400F「オカネコ 退職金に関する調査（2025年）」

イエコン（株式会社Clamppy）「【地方移住】やめた人の7割が3年以内で離脱！地方移住成功の秘訣とは？（https://iekon.jp/column/survey/32857）」